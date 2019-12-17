دماء على الطريق السريع.. إصابة 19 شخصا في ثلاث حوادث متفرقة بـ قنا والبحيرة وبني سويف.. والداخلية تقدم 13 نصيحة لسائقي السيارات

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق قفط - القصير

إصابة ضابط شرطة بحادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

إصابة 11 راكبا في حادث انقلاب تروسيكل بـ بني سويف

شهد اليوم ثلاث حوادث متفرقة على الطرق السريعة بمحافظة قنا والبحيرة وبني سويف ، نتيجة السرعة الزائدة حيث أصيب 11 شخصا، فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام كوبري الميمون بمركز الواسطى شمال بنى سويف.





وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: نوره عماد محمد 45 سنة، مصابة باشتباه كسر الساق الأيسر، ولاء صلاح طه 27 سنة، مصابة بكسر بالساق الأيمن، ست الكل حسب الله عبد العظيم 30 سنة، مصابة بكسر بالساقين، فوزية سعيد محمد 46 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، بدوي عبد عبد الحليم 35 سنة، مصابا باشتباه كسر الذراع الأيسر.





ونقلت سيارات الإسعاف نادية سيد حسنين 40 سنة مصابة باشتباه كسر الذراع الأيمن، إيمان سيد عيد 25 سنة مصابة بكدمات بالصدر، أسماء محمد هاشم 14 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، عبد النبي سليمان 35 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، رضا بدوي عبد الحليم 20 سنة مصابا باشتباه كسر الذراع الأيسر، نجوى بدوي عبد الحليم 22 سنة مصابة بجروح وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية الشناوية بمركز ناصر.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.تسبب حادث انقلاب سيارة ملاكي بيجو، اليوم الاثنين، بطريق قفط--القصير، عن إصابة 7 أشخاص.تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو بطريق قفط- القصير في الكيلو 70 بقنا.نتج عن الحادث إصابة كل من: أحمد فراج أحمد بصري 21عامًا، سحجات وكدمات وجروح بالجسم، ومصطفى أحمد عطيه 26 عامًا، ومصطفى محمد عبدالعزيز 29 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات، ووالده محمد عبدالعزيز 57 عامًا، ومحمد فتحي أبو العلا 51 عامًا، وحامد عبدالله أبو زيد51 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمود خضري عباس 54 عامًا، سحجات وكدمات.تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.كما، أصيب ضابط شرطة بكدمات بالفقرات القطنية إثر وقوع حادث انقلاب سيارته الملاكى بالطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية"، باتجاه القاهرة، وتم نقله لمستشفى الشرطة بالإسكندرية لتلقى العلاج اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من نقطة شرطة مستشفى دمنهور التعليمي، يفيد بوصول " أحمد.ع.ع" 22 سنة ومقيم بمدينة أبو حمص، معاون مباحث مركز شرطة دمنهور، مصاب بكدمات بالفقرات القطنية، إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل مدينة دمنهور.وتم عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة وتحويله لـ مستشفى الشرطة بالإسكندرية.وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.