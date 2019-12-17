البرلمان يزف بشرى سارة حول انخفاض الأسعار بعد أكبر تراجع للدولار

قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن قرار تعويم الدولار كان قرارًا سليمًا وضروريًا لصالح الاقتصاد المصري، فلم يكن من المقبول أن يتم التعامل بسعرين للعملة، واحد في البنك المركزي وأخر بالسوق السوداء، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف، أدى إلى القضاء على السوق السوداء إلى حد بعيد.



وأضاف النائب هشام عمارة في تصريحات خاصة لـ "صدى البد"، أن توحيد سعر الصرف، أدى إلى تعامل المستثمرين مع البنك المركزي والبنوك الرسمية بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي، وبالتالي تراجع الدولار أمام الجنيه.



وعبر عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، عن تفاؤله بتراجع الدولار لمعدلات أعلى من التي وصل إليها حاليًا، بعد أن بلغ 15.99 جنيه لأول مرة منذ عامين، خاصة مع الاستقرار السياسي وزيادة حجم الاستثمارات.



وتحدث النائب هشام عمارة عن تأثير سعر الدولار على الأسعار، مؤكدًا أنها سوف تشهد تراجعًا كبيرًا الفترة المقبلة، خاصة تلك التي ترتبط بسعر الدولار مباشرة، وأشار إلى معدل التضخم الذي تراجع لأدنى مستوى له حتى أصبح حاليًا بالسالب، وهذه لم تحدث من قبل، على حد تصريحه.



وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا كبيرا فى ختام تعاملات أمس، أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك العاملة في مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى.



وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولى بنحو 9 قروش ليسجل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.03 جنيه للشراء.



16.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.00 جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر



16.02 جنيه للشراء.



16.12 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.03 جنيه للشراء.



16.13 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.05 جنيه للشراء.



16.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB



15.99 جنيه للشراء.



16.09 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.98 جنيه للشراء.



16.08 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

16.00 جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك قناة السويس



16.00 جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى



16.00 جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.