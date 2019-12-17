جامعة عين شمس تستعد للمشاركة فى مسابقة التميز الحكومي

ليلى علوي تتحدث عن الفن والمجتمع مع طلبة جامعة عين شمس .. غدًا

لأول مرة في الجامعة .. افتتاح فعاليات مسابقة عين شمس تبتكر

وأوضح أ.د نظمي عبد الحميد خلال الاجتماع ضرورة الإعداد الجيد لكل كلية والمشاركة في جائزة التميز الحكومي لتمثيل الجامعة تمثيلاََ مشرفاََ بالمسابقة، ضمن عدد من الكليات المشاركة ، معربًا عن تفاؤله ببدء رحلة التطوير الإداري العربي والتي ستقودنا لنتائج تحمل الخير لمنطقتنا ولجامعتنا العريقة ، مؤكدًا أن "جامعة عين شمس يمكن أن تلعب دورًا تنمويًا كبيرًا إذا استطعنا دفع عجلة التطوير الإداري العربي من خلالها". وشدد على ضرورة التأكد من توافر الشروط في الكليات المتقدمة.



