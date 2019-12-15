لأول مرة في الجامعة .. افتتاح فعاليات مسابقة عين شمس تبتكر

افتتحت جامعة عين شمس اليوم فعاليات مسابقة "عين شمس تبتكر"والذى ينظمها مركز الابتكار و ريادة الأعمال iHub لاول مرة بجامعة عين شمس



وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة وا.د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،

بحضور واشراف . د. ماجد غنيمه مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعه عين شمس و د.وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس



وتهدف المسابقة الى تشجيع الابتكار والابداع، فالمسابقه موجهه للطلاب. undergraduates والانشطه الطلابيه student activities والمعيدين وطلاب البحث واعضاء هيئة التدريس والاداريين ، وذلك لكل من لديه فكره بحث مميزه او مشروع له مردود علي المجتمع يستطيع ان يقدم في المسابقة ، بالاضافة الى توفير دعم مادي، mentorship technical من خبراء في السوق، ودعم في مجال ال business، واجهزه معينه او lab access



و توفر iHub تشجيعا لكل مبدع ليستطيع ان يطبق الفكره على ارض الواقع ويصل بها لمنتج او لكى يبدأ startup لمشروعه

ولتوفير أفضل بيئة مشجعة للإبتكار التي تمكن وتحفز المشاركين الجدد على تطوير أفكارهم ومحاكاتهم ونماذج أعمالهم ، بالإضافة إلى تقديم أفضل ما يمكن من الخدمات والمشاورات المطلوبة التي تساعد المشاركين على رفع مستوى معارفهم وإثبات مهاراتهم وبلوغ أهدافهم بطريقة جديدة



واكد الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال ، أن المسابقة متاحة لكل من لديه فكرة بحث او مشروع له مردود علي المجتمع مشيرا ان مركز iHub يقوم بتوفير دعم مادي، و التوجيه الفني من خلال خبراء في السوق، الي جانب دعم في مجال ادارة الاعمال، وكذلك توفير اجهزه معينة او معامل؛ وذلك بهدف تشجيع كل مبدع لتطبيق فكرته على ارض الواقع وتوصيلها لمنتج، او تحديث لتطبيق موجود بالفعل، حيث شمل اللقاء اليوم تقديم تفاصيل المسابقة وطرق الدعم المختلفة.



وتم تنظيم جلسة تعريفية وذلك صباح اليوم الاحد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ الساعه التاسعه صباحا بقاعه المؤتمرات بكلية الصيدله وتم شرح تفاصيل المسابقه وطرق الدعم المختلفه.