بالفستان الأحمر.. شاهد| ريا أبي راشد تقفز في شوارع نيويورك

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا لها عبر حسابها على إنستجرام، خلال وجودها داخل نيويورك، وكانت صورتها تبعث على المرح، والعفوية، حيث ظهرت وهي تقفز في أحد الشوارع هناك.



وعلق متابعو أبي راشد، عن حبهم لها، ومدى جمال ورقة إطلالتها.



وعلقت رايا ابي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Trying to defy gravity, you can’t pull me down #NYC #ScoopWithRaya.. وتعني : في محاولة لتحدي الجاذبية الأرضية، لا يمكنك سحبني إلى الأسفل.



وظهرت ريا أبي راشد بفستان متوسط الطول باللون الأحمر، بأكمام طويلة، وبقصة نسبة الكرافت حول منطقة الرقبة، وقد اختارت عليه حذاء فلات بسيط باللون الأسود.



وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة وانسيابية، فيما أكملت إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الاحمر الناعم كأحمر شفاه.



وأكملت ريا ابي راشد إطلالتها بإختيار بعض الأكسسورات البسيطة، والتي تناسب بشكل كبير مع إطلالتها، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..