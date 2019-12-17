ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ننشر أسماء القائمة القصيرة لـ جائزة ساويرس الثقافية فرع القصة القصيرة للشباب

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:13 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أعلنت "مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية"، ومجلس أمناء جائزة "ساويرس الثقافية" في دورتها الـ15، عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو.

وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية، فرع شباب الأدباء، أعمال: "جوائز للأبطال" لأحمد عوني، "تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا" لشريف عبدالصمد، " ليلة يلدا" لغادة العبسي "درب الإمبابي" لمحمد عبدالله سامي، "المقاعد الخلفية" لنهلة كرم.

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "قميص تكويه امرأتان" لأحمد الدريني، "أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية" لمحمد عثمان الفندي، "تقرير عن الرفاعية" لمحمد الفولي، "مسيح باب زويلة" لمصطفى زكي، "زار" لهبة خميس.

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما (عمل أول) كالتالي: "إحنا مين" لأشرف رياض، "وصال" لمافي ماهر، "ويذهب لأجل الضال" لمحمد المصري، "طريق البحر" لمحمد مهاود، "هابي برزداي" لمصرية عبدالعزيز ودنيا ناصر.

وفي بيان صحفي، توجه مجلس أمناء جائزة "ساويرس الثقافية" بالشكر للذين حرصوا على التقدم للمسابقة في دورتها الخامسة عشر، والتهنئة لمن وصلوا للقوائم القصيرة، متمنين لهم التوفيق في التصفيات النهائية.

وأكدوا الحرص الدائم على تسليط الضوء على أعمالهم التي اختارتها لجان التحكيم من الآن، وحتى إعلان النتائج النهائية في شهر يناير 2020.

يذكر أن "مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية" كشفت قبل أيام عن موعد حفلها السنوي؛ لإعلان الفائزين بجائزة "ساويرس الثقافية" في دورتها الخامسة عشر، والمقرر إقامته في 10 يناير 2020، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن عن القائمة الطويلة لفرعي الشباب وأدب الطفل

مايا مرسي تستقبل ميرفت التلاوي والقائمين على مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

إعلان الفائزين بجائزة محمد ربيع ناصر في الطب والزراعة وشباب الباحثين .. 23 نوفمبر

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة لفرعي التنمية والدراسات النقدية

"يوم أن قتلوا الغناء" يبهر الجمهور في مهرجان مكانس للمسرح بالمغرب

«البطل» عضوا لأمانة مؤتمر أدباء مصر عن أسيوط

ترشيحاتنا

بشرى لجماهير الزمالك | جنش يعود للتدريبات الجماعية

مغرضة وفقدت المهنية | حقائق وأرقام عن الاقتصاد المصري تكذب إدعاءات رويترز

تركيا ترسل قوات خاصة ومعدات عسكرية إلى ليبيا.. تفاصيل

تداول صورة صادمة للكينج محمد منير

هاني حتحوت يتساءل: هل المستحقات سبب خسارة الزمالك من الطلائع؟

صلاح عبدالله يهين لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها