ننشر أسماء القائمة القصيرة لـ جائزة ساويرس الثقافية فرع القصة القصيرة للشباب

أعلنت "مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية"، ومجلس أمناء جائزة "ساويرس الثقافية" في دورتها الـ15، عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو.





وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية، فرع شباب الأدباء، أعمال: "جوائز للأبطال" لأحمد عوني، "تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا" لشريف عبدالصمد، " ليلة يلدا" لغادة العبسي "درب الإمبابي" لمحمد عبدالله سامي، "المقاعد الخلفية" لنهلة كرم.وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "قميص تكويه امرأتان" لأحمد الدريني، "أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية" لمحمد عثمان الفندي، "تقرير عن الرفاعية" لمحمد الفولي، "مسيح باب زويلة" لمصطفى زكي، "زار" لهبة خميس.بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما (عمل أول) كالتالي: "إحنا مين" لأشرف رياض، "وصال" لمافي ماهر، "ويذهب لأجل الضال" لمحمد المصري، "طريق البحر" لمحمد مهاود، "هابي برزداي" لمصرية عبدالعزيز ودنيا ناصر.وفي بيان صحفي، توجه مجلس أمناء جائزة "ساويرس الثقافية" بالشكر للذين حرصوا على التقدم للمسابقة في دورتها الخامسة عشر، والتهنئة لمن وصلوا للقوائم القصيرة، متمنين لهم التوفيق في التصفيات النهائية.وأكدوا الحرص الدائم على تسليط الضوء على أعمالهم التي اختارتها لجان التحكيم من الآن، وحتى إعلان النتائج النهائية في شهر يناير 2020.يذكر أن "مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية" كشفت قبل أيام عن موعد حفلها السنوي؛ لإعلان الفائزين بجائزة "ساويرس الثقافية" في دورتها الخامسة عشر، والمقرر إقامته في 10 يناير 2020، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.