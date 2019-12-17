الجيش الليبي: لن نسمح لأردوغان بتهديد أمن مصر

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الاثنين، إن القوات المسلحة الليبية لن تسمح لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بتهديد أمن مصر، عبر دعم المليشيات الإرهابية هناك، والاتفاقية الأمنية التي وقعها مع رئيس المجلس الرئاسي "غير الشرعي" فايز السراج.





وأوضح اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي: "الرئيس التركي يريد أن تكون ليبيا قاعدة انطلاق إرهابية نحو دول الجوار وخاصة مصر".





وأضاف اللواء أحمد المسماري: " ليبيا لن تكون قطر التي احتلت بقواعد تركية، ولن نسمح بأي وجود تركي على الأراضي الليبية، فأردوغان يسير في الطريق الخطأ عبر استثماراته في ليبيا".





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في وقت سابق، الاثنين، أن موقف مصر فيما يتعلق بالمذكرة التي تم توقيعها بين فايز السراج رئيس الحكومة الليبية وتركيا، أعلنته من خلال بيان وزارة الخارجية.





وقال الرئيس السيسي: "موقفنا واضح بشأن الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما تركيا مع حكومة طرابلس، ونحن حريصون على التوصل إلى اتفاق مع أصدقائنا وحلفائنا اليونانيين بهذا الشأن".





وأكد الرئيس أن "ليبيا والسودان بالنسبة لنا أمن قومي، وهناك فرق بين التدخل، وبين دعم الحل في ليبيا، ونحن لن نسمح لأي قوى بالسيطرة أو المساس باستقرارها".