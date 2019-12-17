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أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة تقديم المساعدات لسوريا عبر الحدود

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
صدى البلد
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أش أ
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن الدولي بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة والضرورية عبر الحدود وخطوط الصراع في سوريا لمدة عام آخر، موضحا أن إيصال هذه المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون حال دون اندلاع أزمة إنسانية أكبر داخل سوريا.

وأوضح جوتيريش - بحسب ما نقلت عنه صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن الأمم المتحدة لا تمتلك وسائل بديلة للوصول إلى الأشخاص المحتاجين في تلك المناطق.

وأضاف أن عام 2019 شهد مزيدا من التدهور للوضع الإنساني شديد الصعوبة بالفعل في جميع أنحاء سوريا، حيث يبقى أكثر من 11 مليون شخص في حاجة للمساعدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوتيريش قال ذلك في تقرير أرسله لمجلس الأمن جاء به أن أكثر من مليون شخص يتلقون مساعدات عبر الحدود كل شهر.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن يقوم، منذ عام 2014، بتقديم مساعدات لسوريا، عبر أربعة معابر حدودية هي: معبرا باب السلام وباب الهوى الحدوديان بتركيا ومعبر اليعروبية في العراق ومعبر الرمثا في الأردن.

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