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رياضة

سلوك غير رياضى .. عقوبات بالجملة من اتحاد الكرة ضد نادي سموحة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:21 م
حسام حسن وإبراهيم
حسام حسن وإبراهيم حسن
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة ست مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت يوم الأحد الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وفقا لما جاء في تقريري مراقب وحكم المباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف حسن مصطفى مدرب فريق سموحة 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق مصطفى أمين محمد المشرف العام على فريق أسوان خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

كما تقرر تغريم نادي سموحة 50 ألف جنيه لما بدر من إبراهيم حسن مدير الكرة من سلوك غير رياضي وترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة المشار إليها حسبما ثبت بتقرير مراقب المباراة.
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