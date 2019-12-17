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رياضة

مصطفى محمد يكشف حقيقة هجومه على لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:57 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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ياسمين تيسير
كشف مصطفى محمد، نجم فريق الزمالك الأول والمنتخب الأوليمبي، حقيقة رسالته لـ لاعبي الفريق عقب الهزيمة أمس أمام طلائع الجيش 3-2.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مليش اي علاقه بيها".

وتداول نشطاء مواقع التواصل رسالة له لـ لاعبي الزمالك عقب الهزيمة أمام طلائع الجيش على ملعب السويس فى الجولة الـ8، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ 7 نقاط فى المركز الحادي عشر، بينما تجمد الزمالك في المركز الرابع برصيد 13 نقطة في جدول ترتيب فرق الدوري المصري.
مصطفى محمد يكشف حقيقة هجومه على لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش
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