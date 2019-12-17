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رياضة

صدمة للأهلي.. غياب رمضان صبحى من 4 إلى 6 أسابيع رسميا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:29 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو الحلوانى
أكد الإعلامى أحمد شوبير غياب رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفترة تتراوح ما بين 4 أو 6 أسابيع مقبلة.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "تأكد غياب رمضان صبحي عن الأهلي من 4 لـ 6 أسابيع للإصابة".

وتعرض رمضان صبحى إلى إصابة قوقة فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى تدريب المارد الأحمر.

وجاءت إصابة رمضان صبحي القوية بمثابة الصدمة بالنسبة للجهاز الفنى للأهلى رينيه فايلر بسبب الاعتماد عليه بشكل كامل فى التشكيل الأساسي للفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها .

ويستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى الخميس المقبل بملعب المكس فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

صدمة للأهلي.. غياب رمضان صبحى من 4 إلى 6 أسابيع رسميا
صدمة للأهلي.. غياب رمضان صبحى من 4 إلى 6 أسابيع رسميا
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