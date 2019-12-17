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رياضة

العفيجي يبهر جمهوره| شاهد رومانسية رمضان صبحي مع حبيبة إكرامي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:07 ص
رمضان صبحي وزوجته
رمضان صبحي وزوجته حبيبه اكرامي
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مصطفى كرم
شارك رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، جمهوره، بصورة جديدة له مع زوجته حبيبة إكرامي، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر رمضان صبحي مع حبيبه إكرامي في لحظة رومانسية من أحد الكافيهات العامة، واضعا يده على كتفها لالتقاط الصورة.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام.

وجاءت بعض التعليقات على الصورة، ما بين "ربنا يخليكوا لبعض يارب" و "ماشاء الله عليكم" و " منورين" و " رمضونا العفيجي" و "يا حلاوتكم".

ويستعد رمضان صبحي مع النادي الاهلي لمواجهة فريق الاسماعيلي، بعد غد، الخميس، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز .
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