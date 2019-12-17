ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بتوفير سبل الرعاية اللازمة لـ مصابي حادث انهيار منزل فاقوس

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:54 م
محافظ الشرقية يطمئن
محافظ الشرقية يطمئن على مصابي حادث إنهيار عقار فاقوس
Advertisements
محمد الطحاوي
زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى فاقوس العام للإطمئنان على الحالة الصحية لكلٍ من حامد محمد عبد المولى 42 عام وعلي عبد المنعم السيد 35 عام واللذين أصيبا إثر إنهيار عقار سكني بشارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدي بمنطقه نجيزه مركز فاقوس، وأسفر عن وفاة حالتين.

وأدار المحافظ حوارًا مع المصابين واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم ، مشددًا على إدارة المستشفى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لحالة المصابين وعدم مغادرتهما المستشفى إلا بعد تماثلهما للشفاء .

كان محافظ الشرقية فور تلقيه إخطارًا من غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام يفيد بوقوع إنهيار عقار سكني مكون من أرضي و 3 طوابق بشارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدي بمنطقه نجيزه مركز فاقوس ، إنتقل على الفور المحافظ وبرفقته اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية واللواء ماجد الأشقر مدير فرع الأمن العام بالشرقية ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة ، لمكان الحادث للوقوف على ملابساته ومتابعة الموقف أولًا بأول وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ اللازم وسرعة رفع الأنقاض وتقديم أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وسرعة إنهاء تصاريح الدفن لحالات الوفاة والبالغ عددهم حالتين .

قدم محافظ الشرقية الشكر لرجال قوات الدفاع المدني بالشرقية ولرجال الإسعاف لسرعه نقل وانقاذ المصابين ولجميع الجهات الاخري المعاونه والتي شاركت في سرعه إدارة الأزمه والتوجه فورًا لمكان الحادث ورفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.
محافظ الشرقية يوجه بتوفير سبل الرعاية اللازمة لـ مصابي حادث انهيار منزل فاقوس
محافظ الشرقية يوجه بتوفير سبل الرعاية اللازمة لـ مصابي حادث انهيار منزل فاقوس
محافظ الشرقية يوجه بتوفير سبل الرعاية اللازمة لـ مصابي حادث انهيار منزل فاقوس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شقة ومساعدة مالية وفحص طبي.. توجيهات محافظ الشرقية لحالة إنسانية

محافظ البحيرة يزور مصابي حريق قرية المواسير.. ويوجه بصرف التعويضات

أطول شقيقين بالشرقية يتسلمان وحدتين سكنيتين من المحافظ

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث انهيار سور الكنيسة الأثرية بدير ابوفانا .. فيديو وصور

مكون من 3 طوابق.. محافظ الشرقية يصل موقع انهيار منزل بفاقوس

فتح مراكز الشباب وتوفير 15 خيمة بالساحة الشعبية لاستقبال المواطنين المتضررين من انهيار عقار فاقوس

ترشيحاتنا

غياب مؤثر.. الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

صحيفة إسرائيلية تكشف التحركات التركية في ليبيا والموقف المصري منها

مرتضى منصور للاعبين | النادي يعاني من أزمة مالية بسبب القناة الجديدة

اخبار الرياضة.. اجتماع طارئ في الزمالك.. مفاجأة في أزمة انسحاب الإسماعيلي أمام الأهلي.. وغضب في قطر بسبب محمد صلاح

مصطفى محمد يكشف حقيقة هجومه على لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل بورش وهارلي SMG: مازلنا بعيدين عن تصنيع مكونات سيارة في مصر

تعرف على أبرز التوجهات والأنشطة خلال معرض أوتو تك الدولي لهذا العام.. صور

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور