نشر توصيات نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط بمنتدى شباب العالم

شهدت جلسة "نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط بقاعة "وادى النيل وقناة السويس" في يومها الثاني والأخير، حضور كلٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، سامح شكري، وزير الخارجية المصري، والسفير ناصر كامل، السكرتير العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، وأدارت الجلسة الإعلامية نانسي نور من قناة إكسترا نيوز.



وعرضت جدول أعمال اليوم الثاني الذي يشمل الجلسة الافتتاحية تليها جلسة مداولات ويعقب ذلك جلسة تصويت للتوصل لمشروع قرار الذي يجب أن يكون بالإجماع من كافة الدول الأعضاء.



خرج نموذج المحاكاة بعدة توصيات كالتالي:



= العمل على تقليل معدلات تعرض الشباب للجهات المتطرفة.



= إقرار التعاون عبر الحدود طبقًا لنموذج منصة سمارت ميد.



= زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تيسير مبادرات البحث والتيسير.



= توفير وانشاء التمويل المستقبلي من أجل معدلات التشغيل وسط الشباب.



= تعزيز منصة إليكترونية تتناول البعدين الملف الشخصي وملف معلومات العمل للإعلان عن الوظائف الشاغرة في كل الدول الأعضاء.



= دعم الشركات بتوفير تدريبات على الوظائف عبر الانترنت.



= الاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين من استخدام وإدارة وحماية البيانات.



= توفير برامج الحوافز لتوفير فرص عمل للنساء من خلال الجمعيات الأور ومتوسطية.



= زيادة الدعم المالي من بنك الاستثمار الأوروبي الموجه لدول جنوب المتوسط لرفع معدلات التنمية بها.



= تنمية وتوفير فرص العمل في المناطق الريفية من خلال توفير التمويل من الجهات الحكومية والدولية والقطاع الخاص.



= تشجيع الشباب على العمل مع منظمات المجتمع المدني لزيادة كفاءتهم للانخراط في سوق العمل.



= تشكيل منصة خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي تحت رعاية سكرتارية الإتحاد من أجل المتوسط تشمل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتقليل الفجوة بين الشباب وسوق العمل.



= وجه البيان الختامي الدعوة إلى اجتماع المنظمة في مدينة العلمين الجديدة بمصر في عام 2021 لبحث التوافق حول سوق العمل وتحسين الشمول لدي الشباب في عملية صنع السياسات وتعزيز صوت الشباب بالدول الأعضاء، وإدماجهم في مجال تكنولوجيا المعلومات.



= إنشاء منصة استثمار موحدة لريادة الأعمال UFMECs لتحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية وربط ريادة الأعمال والبحث العلمي للشركات من خلال برامج تستهدف طلاب الجامعات ورواد الأعمال، وتقديم خدمات استشارية وتمويلية وإليكترونية وقروض ميسرة لرواد الأعمال.



= زيادة الشراكة مع القطاع المصرفي لتسهيل استخراج رخص العمل التجاري.



= توفير أهم خدمات التحول الرقمي للشركات والتوقيع الإليكتروني، ومساعدة الدول الأعضاء لمواكبة التطور المذهل في مجال الرقمنة ودعم الدول الراغبة في تجربة الحوكمة الإلكترونية في وزاراتها.



= توفير دليل مالي للشباب مدعم من الأمانة العامة و6 خبراء خارجيين يوفر الإرشادات لشباب رواد الأعمال.



تم التصويت على البيان الختامي بالإجماع واعتماده، ثم تلى ذلك تعقيب من السيد الرئيس السيسي على أن مصر تبذل جهود كبيرة في مجال التحول الرقمي وتشغيل الشباب، ومجال حماية البحيرات الشمالية لاستعادة كفاءتها البيئية، وجعل مدينة العلمين الجديدة كمنظفه أور ومتوسطية للتعليم العالي، ووجه لمنظمي نموذج المحاكاة والأعضاء المشاركين به الشكر على المقترحات والتوصيات والاعلان الختامي الذي قاموا بتقديمه.