بعد توصيات منتدى الشباب| حقوق الإنسان: الرئيس يسعى إلى جذب الدول الأوروبية للتعاون مع الدول الأفريقية للتنمية

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتوصيات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، الذي عقد بمدينة السلام شرم الشيخ، خلال حفل اختتام منتدى شباب العالم.





وجاءت هذه القرارات كالتالي..





وجَّه الرئيس السيسي إدارة منتدى شباب العالم، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم بما يثرى حالة من الحوار البناء بين شباب العالم أجمع.





قيام الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالبدء في إجراءات إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يهدف إلى الارتقاء بأساليب الاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعادة بناء القدرات للتغلب على التحولات المتوقعة في سوق العمل.





وجه السيسي إدارة المنتدى بإطلاق مسابقة للأفلام الوثائقية على مستوى شباب العالم يستند إلى اختيار هدف من أهداف التنمية المستدامة والتفكير في سبل تحقيقيه أخذا في الاعتبار الظروف المحيطة بكل دولة.





تكليف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم بإطلاق مبادرة بعنوان "مراكب النجاح" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.





تدشين حملة "100 كلمة حول السلام" على موقع المنتدى بغرض تعزيز ودعم قيم السلام حول العالم لبث رسائل الوحدة والتعايش السلمي بين البشر.





التنسيق مع وزارة الخارجية ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط بالعمل على إطلاق ملتقى شباب المتوسط بهدف معالجة التحديات التي تواجه دول المتوسط ودعم أفضل الأفكار والتجارب لشباب المنطقة وبحث إمكانية إنشاء منقطة أورمتوسطة للتعليم العالي والعلوم بمدينة العالمين الجديدة.





كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى شباب العالم 2020 بتبني استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة بما يخدم تطلعات شباب العالم وتحقيق الاستفادة من جميع مجالاتها.





وجَّه السيسي، من خلال مؤسسة "النصب التذكاري لإحياء الإنسانية"، بإنشاء مركز دولي يهدف إلى دمج الشباب والفئات المتضررة في برامج إعادة إعمار الدول ما بعد النزاعات ومساعدة الدول المتضررة، بالإضافة إلى دمج المجتمع المدني في بناء المجتمعات.





كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الأفريقية والدولية بتعزيز العمل الأفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأفريقية وتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي إلى أفريقيا ورفع درجة الوعي في المجتمعات الافريقية فيما يتعلق بالاستغلال الامثل للموارد الغذائية المتاحة وتقليل الفاقد منها.





كلف "السيسي"، خلال كلمته الختامية بمنتدى شباب العالم، إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والري بتنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهر واحد وكذلك تنفيذ ورش عمل عن الأمن المائي في ظل ندرة المياه.





أكد " علاء عابد " أن الرئيس السيسي بصفته قائد أفريقيا يسعى جاهدًا إلى جذب الدول الأوروبية للتعاون مع الدول الافريقية للتنمية، لافتًا إلى أن الأزهر وجامعة القاهرة يقومان بجهود كبيرة في احتضان الأفارقة لتنمية ورفع الوعي والثقافة بينهم.



