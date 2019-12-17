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محافظات

بعد صدور روائح نفاذة.. شركة الغاز تصدر بيانا لتهدئة المواطنين في قنا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:34 م
محافظة قنا
محافظة قنا
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يوسف رجب
أصدرت شركة غاز الأقاليم بقنا، بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، لتهدئة المواطنين بشأن ظهور رائحة غاز قوية بوسط مدينة قنا، والتي تسببت في حالة من الهلع والذعر بين المواطنين.

أشار البيان، إلى أن الشركة قامت بملئ خزان مادة الرائحة بمحطة الغاز الرئيسية بمدينة قنا وذلك أثناء عملية أعمال تشغيل المحطة الدائمة الجديدة من خلال الوكيل سعة ١٠ آلاف متر مكعب محل المحطة الموقتة الحالية سعة ٥ آلاف وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 17/ 12 / 2019 الساعة ١١ م.

وتهيب الشركة، المواطنين بعدم الإنزعاج عند الشعور بالرائحة بمنطقة مدينة قنا والأماكن المحيطة بها، حيث أن أعمال الملئ هى أعمال روتينية ولا تمثل أى خطورة على السادة المواطنين وتتم الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان السادة العملاء.

و أوضح البيان، بأنه سوف يتم الإنتهاء من أعمال ملئ الخزان فى تمام الساعة 1 صباحًا، و فى حالة وجود أى إستفسار يرجى الإتصال بأرقام طوارئ الشركة، أو التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة علي الأرقام الآتية " ٠٩٦٣٣٣٧٢٩١ - ٠٩٦٣٣٢٨٤٧٢".

أرقام طوارى الغاز الطبيعي
١٢٩ من أي تليفون ارضي
٠٩٦٣٣٤٨٦٩٧
٠١٠٢٨٠٠٩٣٣٣
٠١٠٠٤٣٨٨٨٥٢
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