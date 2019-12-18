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محافظات

ضجيج بلا طحن..وعود المحافظين بتنمية مفيض توشكى تنتهى بجولات تفقدية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:22 ص
مفيض توشكى
مفيض توشكى
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منصور ابوالعلمين
مفيض توشكى والذي يقع في قلب الصحراء الغربية جنوب مدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، هو مفيض طبيعي لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي بأسوان ووجوده ساعد على إنشاء مشروع توشكى الزراعي القومي الذي بدأ نحو عام 2002،ويشمل 3 بحيرات عملاقة جرى اكتشافها منذ عام 2001 ولم يتم استغلالها حتى الآن.

ويعتبر مفيض توشكي أو ما يطلق عليها بحيرات الخور، ذا أهمية اقتصادية كبرى كمورد جديد للصيد والزراعة والتي سجلت شهادة ميلاد بعد صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بحصر وإعادة اكتشاف البحيرات المائية على مستوى الجمهورية.

الدكتور عبد المنعم حنفي أستاذ الجغرافيا وابن مركز الداخلة، أول من استعرض في مؤلفاته تكوين البحيرات التي تمتد على مساحات تصل إلى 1000 كيلومتر مربع، وتضم 3 بحيرات، الأولى على مساحة 300 كيلومتر مربع بطول 25 كيلومترا من الشرق للغرب وعرض 12 كيلومترا من الشمال للجنوب وتحتوي على 18 مليار متر مكعب من المياه العذبة.


وأكد حنفى، أن البحيرة الثانية تمتد على مساحة 180 كيلومترا مربعا بطول 45 كيلو وعرض 4 كيلومترات وتحتوي على 11 مليار متر مكعب من المياه ويبلغ مساحة البحيرة الثالثة، وهي الأكبر 450 كيلومترا مربعا بطول 30 كيلومترا وعرض 15 كيلومترا وتحتوي على 27 مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف حنفى، أن بحيرات الخور تقع جنوب مدينة باريس بـ حوالى 300 كيلومتر وجرى استغلالها كمصدر لإنتاج الثروة السمكية وفتح منافذ لتسويق أسماك مفيض الخور الرابع بمنطقة جنوب باريس، كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من تلك البحيرات فى إعادة شحن الخزان الجوفي بالمنطقة باستخدام طريقة الشحن الصناعى وذلك بعمل حفر عميقة تصل إلى الخزان الجوفى يتم منها سحب المياه إلى الخزان الجوفي لإعادة ملئه بالمياه من البحيرات لتحقيق المنسوب المتوازن به.

وكان الجهاز التنفيذى بالمحافظة تحت إدارة المحافظين السابقين خلال الفترة الماضية انتهى من وضع مشروع استثمار مفيض توشكى على قائمة اولوية المحافظة لاستغلال وتنمية مفيض توشكى وإنشاء مصانع لتصنيع وتعبئة الأسماك وإقامة ثلاجات لحفظ الأسماك ولكن دراسة تلك المشروعات ظلت حبيسة الأدراج ولم ترى النور لوقتنا هذا لنبدأ نفس السيناريو من جديد مع المحافظ الحالي أثناء زيارته أول أمس لنفس المفيض.

وأعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط ،أمس الأربعاء،عن بدء دراسة سبل استغلال مفيض مياه توشكى جنوب مركز باريس سياحيا واستثماريا. 

وتفقد الزملوط محافظ الأقليم كسابقية من المحافظين، يرافقه مجموعة من المستثمرين، منطقة مفيض توشكى، وذلك بهدف تنمية واستغلال المنطقة الاستغلال الأمثل استثماريًا وتنمويًاَ وسياحيًا.

ووجه الزملوط، خلال جولته بالمفيض، بتوفير وتوزيع الأسماك الطازجة التي يجري إنتاجها، داخل المحافظة بمدنها المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها. 

كما وجه المحافظ، برفع كفاءة الطريق المؤدي للمفيض، ودراسة الاستفادة منه سياحيًا كمتنفس لأبناء المحافظة لما يتميز به الموقع من مقومات للسياحة البيئية وسياحة السفارى بالمنطقة المحيطة.

ويتساءل مواطني الوادي الجديد، هل سيتم تنفيذ تلك المشروعات التي وعد بها الزملوط بالفعل، أم ستظل حبيسة الادراج كسابقية من المحافظين ؟؟؟ 
ضجيج بلا طحن..وعود المحافظين بتنمية مفيض توشكى تنتهى بجولات تفقدية
ضجيج بلا طحن..وعود المحافظين بتنمية مفيض توشكى تنتهى بجولات تفقدية
ضجيج بلا طحن..وعود المحافظين بتنمية مفيض توشكى تنتهى بجولات تفقدية
ضجيج بلا طحن..وعود المحافظين بتنمية مفيض توشكى تنتهى بجولات تفقدية
ضجيج بلا طحن..وعود المحافظين بتنمية مفيض توشكى تنتهى بجولات تفقدية
ضجيج بلا طحن..وعود المحافظين بتنمية مفيض توشكى تنتهى بجولات تفقدية
ضجيج بلا طحن..وعود المحافظين بتنمية مفيض توشكى تنتهى بجولات تفقدية
ضجيج بلا طحن..وعود المحافظين بتنمية مفيض توشكى تنتهى بجولات تفقدية
ضجيج بلا طحن..وعود المحافظين بتنمية مفيض توشكى تنتهى بجولات تفقدية
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