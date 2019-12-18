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فن

بوسي شلبي بصحبة نانسي عجرم ورجاء الجداوي.. شاهد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:16 ص
بوسى شلبى ونانسى
بوسى شلبى ونانسى عجرم ورجاء الجداوى
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محمد بدران
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت الإعلامية بوسي شلبي، رفقة المطربة اللبنانية نانسى عجرم، والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، في الرياض.

وتستعد الفنانة نانسى عجرم لإحياء حفل غنائي بمسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأحيت اللبنانية نانسي عجرم، الأحد الماضي، واحدة من أقوى الحفلات، على مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها.

وتألقت نانسي بالعديد من أغانيها الرومانسية منها "أخاصمك اه" و"اه ونص" و" مين ده ال نسيك" و "ما تيجي هنا" و "إحساس جديد" و"يا بنات" ، وغيرها ممن طالب بها المعجبين.
بوسي شلبي بصحبة نانسي عجرم ورجاء الجداوي.. شاهد
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