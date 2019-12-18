يا رب يعجبكم.. أحمد رزق يروج لمسلسله الجديد بخط اليد

نشر الفنان أحمد رزق صورة جديدة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من أحد المشاهد التي تجمعه بالفنانة سوسن بدر، من مسلسل "بخط الإيد".





وعلق الفنان أحمد رزق على الصورة: "من مسلسل بخط الإيد، قريبا، يا رب يعجبكم".





وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة، حيث تصل عدد حلقاته إلى 45، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.





ويشارك في بطولة المسلسل إيمان العاصي، وسوسن بدر، وصفاء جلال، وخالد كمال، ومحمد حاتم، ومحمد محمود، ويسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.





وانتهى أحمد رزق من تصوير دوره بفيلم "لص بغداد"، ومن المقرر أن يعرض فى 2020.



