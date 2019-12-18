على هيئة جنين.. الطرد الشبح يثير رعباً في مطار بـ تايلاند | صور

عثر موظفو مطار سوفارنابومي في تايلاند، على طرد غريب الشكل، دفعهم لفتحه للتأكد من محتوياته، ولكن ما تم العثور عليه داخل الطرد كان شيئا غريبا وصادما.





ووجد الموظفون جثمان جنين لم يكتمل نموه، محنطًا، متخذا وضعية النوم، ويغلب عليه اللون البني.





وجرى استدعاء الشرطة للبحث في الأمر، ولكنها أصيبت بالصدمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.





وتحفظت الشرطة على الطرد وما بداخله، تمهيدًا لفحصه، واستدعت فريقًا طبيًا؛ للتأكد ما إذا كانت هذه جثة جنين أم شيء آخر، فكانت المفاجأة بعدما فحص الفريق الطبي، أنه ليس بجنين، ولكنه تمثال.





ووجد الأطباء أنه محتوى الطرد عبارة عن شخصية طولها 10 بوصات مصنوعة من راتنجات بنية داكنة بحرفية شديدة، تعرف بأنها دمية طقوسية تسمى "شبح الفودو"، وتم تصميم النموذج ليتم استخدامه في السحر الأسود.





كما عثروا بداخل التمثال على تعليمات مدونة كانت عبارة عن جملة وهي: "إذا أبقيت هذا السحر قريبًا منك، فسيمنع حدوث سوء الحظ، ويبقيك بعيدًا عن الشر".



