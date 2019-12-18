رئيس الوزراء: التنمية عامل مهم في تجفيف منابع الإرهاب

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن التنمية عامل مهم في تجفيف منابع الإرهاب ومنع استقطاب الشباب من قبل التنظيمات الإرهابية.



وأضاف مدبولي - خلال مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز عربية" على هامش منتدى شباب العالم الذي اختتم فعالياته أمس في شرم الشيخ - أن مصر نجحت في توفير 5 ملايين فرصة عمل الفترة الماضية.



وأشار إلى أن أحد أهم أركان تشكيل عقيدة الفكر الإرهابي هو الظروف القاسية وعدم توفر فرص عمل، وذلك لاستقطاب الشباب، وهذا ما نجحت مصر خلال الفترة الماضية في القضاء عليه.



وبشأن البرنامج الاقتصادي لمصر، تحدث مدبولي قائلا "أي دولة تقوم بعمل برنامج إصلاح اقتصادي يكون بدايته أعباء اقتصادية يتحملها المواطن والدولة"، مضيفا "برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يعد من أنجح البرامج على مستوى العالم"، ومصر قامت بالتوازي بإنشاء برنامج آخر للحماية الاجتماعية وهذا قلل من تداعيات البرنامج الاقتصادي على المواطن، مثل هيكلة الأجور وبرنامج "تكافل وكرامة" والإسكان الاجتماعي وحل مشكلة العشوائيات ودعم السلع والتأمين الصحي.



وأكد مدبولي أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في دعم المواطن المصري من خلال عدد من البرامج الصحية، مشيرا إلى أن موازنة الدولة حققت لأول مرة في تاريخ مصر فائضا أوليا.



ولفت إلى أن الدولة المصرية من خلال مبادرات كثيرة شهدت تراجعا ملحوظا في أسعار السلع الاستهلاكية، مضيفا أن المشروعات الكبيرة التي تم تدشينها في الفترة الأخيرة ساعدت بشكل كبير في خفض معدلات البطالة.



ونوه مدبولي بأن الحكومة تعمل الآن على توجيه بعض المشروعات الكبيرة في المحافظات المختلفة، من أجل التوزيع العادل لمستوى الخدمات والمشروعات في الدولة.



وبشأن العاصمة الإدارية الجديدة، قال رئيس الوزراء إن هناك اتجاها لتطوير مدينة القاهرة لاستعادة رونقها القديم، نافيا أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو بمثابة إهمال للعاصمة.