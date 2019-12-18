ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين.. وترامب يتهم خصومه بإعلان الحرب على الديمقراطية.. أبرز اهتمامات صحف السعودية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:53 ص
صحف السعودية
صحف السعودية
Advertisements
أحمد محرم
أبرزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم خبر اكتمال تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وتابعت جهود الحكومتين العراقية واللبنانية للخروج من مأزق الاحتجاجات، كما اهتمت بتوجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامًا للديمقراطيين بالانقلاب على الديمقراطية الأمريكية

في الشأن الإقليمي، علمت صحيفة "عكاظ" أن الحرس الثوري الإيراني أعاد تشغيل «الغرفة السوداء» التي تقود عمليات إنهاء الاحتجاجات العراقية التي تعتبرها طهران ضربة لها. وكشفت مصادر أمنية موثوقة، ارتفاع وتيرة العنف وعودة الاغتيالات عقب تشغيل هذه الغرفة بعد زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني مع مجموعة من كبار ضباطه مطلع الشهر الجاري، مؤكدة أن التعليمات صدرت بتصعيد عمليات القتل والاغتيال واستهداف المعسكرات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تشكيل الحكومة الكويتية اكتمل أمس برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حيث ضمت 7 وزراء جدد، بينهم 3 سيدات، و8 وزراء سابقين. وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس. وفي كلمته، دعا أمير الكويت أعضاء الحكومة إلى «تحقيق الطموحات التي ينشدها المواطنون، وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة، وحماية المال العام»، مؤكدًا أن ذلك «لن يتأتى إلا بالعمل الدؤوب بروح الفريق الواحد المتآزر، وبالتعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

ونقلت صحيفة "عاجل" عن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد تاكيده أن «قمة كوالالمبور 2019» أصغر من أن تحل محل منظمة التعاون الإسلامي، ولا تهدف إلى إنشاء كتلة بديلة لها. وأضاف أنه أبلغ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن القمة «لا تهدف إلى إنشاء كتلة جديدة لتحل محل منظمة التعاون الإسلامي».

وقال مهاتير محمد أن الملك سلمان أبدى قلقه من مناقشة القضايا الإسلامية خلال «قمة كوالالمبور 2019»؛ حيث رأى خادم الحرمين أنه من الأفضل أن تتم مناقشتها في تجمع أكبر مثل منظمة التعاون الإسلامي، مرجعًا ذلك إلى قلقه من الخروج بقرارات ذات أثر سلبي على المسلمين.

وقالت صحيفة "سبق" أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بلبنان سعد الحريري، حذرا من الانجرار نحو الفتنة، بعد وقوع اشتباكات بين أنصار ميليشيا حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، وقوات الأمن، خلال الليل؛ مما أثار مخاوف من زيادة الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وحثّ "بري" و"الحريري" في بيان، بعد اجتماعهما، اللبنانيين على التحلّي بالوعي واليقظة في هذه المرحلة، وعدم الانجرار نحو الفتنة، التي يدأب البعض على العمل جاهدًا نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها.

وافادت صحيفة "المدينة" بأن المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، أكد أمس أن الفريق تحقق من عملية القصف الجوي التي نفذها التحالف العربي على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في صنعاء خلال العام 2018، وتبين أن الميليشيات استخدمت المبنى كمخزن للأسلحة، وهو ما جعله هدفًا عسكريًا مشروعًا.

دوليًا، ذكرت "عكاظ" أن الشرطة التركية اعتقلت أمس 181 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بجماعة فتح الله غولن المتهمة بالتخطيط لانقلاب 2016 الفاشل، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في أنقرة. وجاءت عمليات الاعتقال بعدما أصدر المدعي العام في العاصمة مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبها بهم اتهموا باستخدام تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفّرة الذي يعتقد النظام أنه استُخدم لتنسيق محاولة الانقلاب، وهناك 18 مشتبها بهم بينهم عشرة أطباء مطلوبون في إطار تحقيق آخر.

وقالت صحيفة "الرياض" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجه أمس الثلاثاء تحذيرا قويا للأعضاء الديمقراطيين بالكونجرس قائلا إنهم إذا مضوا قدما في إجراءات مساءلته فإنهم "يعلنون بذلك الحرب على الديمقراطية الأمريكية". وفي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وصف ترمب أي مسعى لمساءلته بأنه "انقلاب حزبي غير مشروع".

وأفادت "الشرق الأوسط" بأن محكمة باكستانية حكمت أمس غيابيًا بالإعدام على الرئيس الأسبق برويز مشرّف بعد إدانته بـ«الخيانة العظمى»، وسارع الجيش الباكستاني إلى إدانة الحكم، وقال في بيان إنه يشعر «بألم وحزن» بسبب القرار. وجاء في البيان أنّ برويز «قائد الجيش السابق ورئيس لجنة الأركان المشتركة ورئيس باكستان الذي خدم البلاد لأكثر من 40 عامًا وخاض حروبًا من أجل الدفاع عن البلاد لا يمكن أن يكون خائنًا»، مضيفًا: «يبدو أنه تم تجاهل» إجراءات قانونية.

وبحسب "سبق"، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة قريبة من جزيرة أوكيناوا في اليابان، صباح اليوم الأربعاء. وأفاد مركز الأرصاد الجوية اليابانية، بأن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلو مترًا تحت سطح الأرض. ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية على الفور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعوديون يمتلكون أسهما في أقوى شركة عالمية و2020 عام الحسم في اليمن..أهم عناوين صحف السعودية

إسرائيل تقصف دمشق ودعوات لإسقاط الحكومة العراقية.. أهم عناوين الصحف السعودية

استقرار حالة التوأم أحمد ومحمد بعد عملية فصل ناجحة بأمر خادم الحرمين

قمة مهاتير ماليزيا برعاية الجزيرة القطرية.. يبحث عن دور.. فشل في حل مشاكل بلاده ويدعي إصلاح أحوال الأمة الإسلامية.. يتاجر بقضية فلسطين.. وبعض أحزابه تمولها إسرائيل.. والعملة الماليزية تشهد هبوطا حادا

خادم الحرمين.. إنجازات مذهلة في 5 سنوات ورئاسة السعودية مجموعة الـ 20.. ومظاهرات العراق.. أبرز ما جاء في صحف السعودية

المملكة تحارب الإرهاب وتجنيس الكفاءات وليال دموية في العراق.. أهم ما جاء بصحف السعودية

ترشيحاتنا

حادث صادم.. رجل ينام في غرفته ويستيقظ في الشارع | صور

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج نيللى كريم ومرضها الخطير

هددها بالحرق وتطاول على الذات الإلهية.. إماراتية تزج بزوجها في السجن

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الأربعاء 18 -12- 2019

أهلي جدة يوافق على مطالب جديدة لـ جروس .. اعرف التفاصيل

بسبب هروبها من المدرسة.. طالبة تحاول الانتحار خوفاً من عقاب والدها في سوهاج

AdvertisementS

إهدار للمال العام .. وزير الرياضة يتوعد مخالفات الاتحادات في خطاب رسمي

اخبار الفن | رفض شمس البارودى للملايين .. حسن يوسف يقصف جبهة أسما شريف منير.. هنا الزاهد تتعرض لصدمة جديدة

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج نيللى كريم ومرضها الخطير

في عيد ميلادها .. تعرف على أزواج منى جبر وسر ارتدائها الحجاب

بعد تسريب عقود اللاعبين.. تقليص صلاحيات أمير مرتضى منصور في الزمالك

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

اخبار الرياضة ليلاً.. غياب 4 لاعبين عن الأهلي.. تسريب جديد في الزمالك.. تقليص صلاحيات أمير مرتضى

في غياب محمد صلاح.. تريزيجيه والمحمدي يصنعان الفارق مع أستون فيلا أمام ليفربول | شاهد

الزمالك ليس مخترقاً.. القوصي: قيمة عقد بوطيب أصابت اللاعبين بالجنون

تقدم للجيش الليبي بعد معارك عنيفة مع المليشيات في طرابلس

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 18 -12-2019.. فيديو

رفضت ملايين.. حسن يوسف يكشف عن سبب امتناع شمس البارودي عن الفضائيات | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. المسجد الكبير بالخارجة.. صرح إسلامي فريد منذ عهد الملك فاروق

بعد استئصال شقيقة هنا الزاهد لـ المرارة | شاهد أول ظهور لها.. وتعرف على الأعراض

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد