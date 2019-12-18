الحكومة الكويتية تؤدي اليمين.. وترامب يتهم خصومه بإعلان الحرب على الديمقراطية.. أبرز اهتمامات صحف السعودية

أبرزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم خبر اكتمال تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وتابعت جهود الحكومتين العراقية واللبنانية للخروج من مأزق الاحتجاجات، كما اهتمت بتوجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامًا للديمقراطيين بالانقلاب على الديمقراطية الأمريكية



في الشأن الإقليمي، علمت صحيفة "عكاظ" أن الحرس الثوري الإيراني أعاد تشغيل «الغرفة السوداء» التي تقود عمليات إنهاء الاحتجاجات العراقية التي تعتبرها طهران ضربة لها. وكشفت مصادر أمنية موثوقة، ارتفاع وتيرة العنف وعودة الاغتيالات عقب تشغيل هذه الغرفة بعد زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني مع مجموعة من كبار ضباطه مطلع الشهر الجاري، مؤكدة أن التعليمات صدرت بتصعيد عمليات القتل والاغتيال واستهداف المعسكرات الأمريكية.



وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تشكيل الحكومة الكويتية اكتمل أمس برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حيث ضمت 7 وزراء جدد، بينهم 3 سيدات، و8 وزراء سابقين. وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس. وفي كلمته، دعا أمير الكويت أعضاء الحكومة إلى «تحقيق الطموحات التي ينشدها المواطنون، وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة، وحماية المال العام»، مؤكدًا أن ذلك «لن يتأتى إلا بالعمل الدؤوب بروح الفريق الواحد المتآزر، وبالتعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».



ونقلت صحيفة "عاجل" عن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد تاكيده أن «قمة كوالالمبور 2019» أصغر من أن تحل محل منظمة التعاون الإسلامي، ولا تهدف إلى إنشاء كتلة بديلة لها. وأضاف أنه أبلغ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن القمة «لا تهدف إلى إنشاء كتلة جديدة لتحل محل منظمة التعاون الإسلامي».



وقال مهاتير محمد أن الملك سلمان أبدى قلقه من مناقشة القضايا الإسلامية خلال «قمة كوالالمبور 2019»؛ حيث رأى خادم الحرمين أنه من الأفضل أن تتم مناقشتها في تجمع أكبر مثل منظمة التعاون الإسلامي، مرجعًا ذلك إلى قلقه من الخروج بقرارات ذات أثر سلبي على المسلمين.



وقالت صحيفة "سبق" أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بلبنان سعد الحريري، حذرا من الانجرار نحو الفتنة، بعد وقوع اشتباكات بين أنصار ميليشيا حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، وقوات الأمن، خلال الليل؛ مما أثار مخاوف من زيادة الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وحثّ "بري" و"الحريري" في بيان، بعد اجتماعهما، اللبنانيين على التحلّي بالوعي واليقظة في هذه المرحلة، وعدم الانجرار نحو الفتنة، التي يدأب البعض على العمل جاهدًا نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها.



وافادت صحيفة "المدينة" بأن المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، أكد أمس أن الفريق تحقق من عملية القصف الجوي التي نفذها التحالف العربي على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في صنعاء خلال العام 2018، وتبين أن الميليشيات استخدمت المبنى كمخزن للأسلحة، وهو ما جعله هدفًا عسكريًا مشروعًا.



دوليًا، ذكرت "عكاظ" أن الشرطة التركية اعتقلت أمس 181 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بجماعة فتح الله غولن المتهمة بالتخطيط لانقلاب 2016 الفاشل، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في أنقرة. وجاءت عمليات الاعتقال بعدما أصدر المدعي العام في العاصمة مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبها بهم اتهموا باستخدام تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفّرة الذي يعتقد النظام أنه استُخدم لتنسيق محاولة الانقلاب، وهناك 18 مشتبها بهم بينهم عشرة أطباء مطلوبون في إطار تحقيق آخر.



وقالت صحيفة "الرياض" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجه أمس الثلاثاء تحذيرا قويا للأعضاء الديمقراطيين بالكونجرس قائلا إنهم إذا مضوا قدما في إجراءات مساءلته فإنهم "يعلنون بذلك الحرب على الديمقراطية الأمريكية". وفي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وصف ترمب أي مسعى لمساءلته بأنه "انقلاب حزبي غير مشروع".



وأفادت "الشرق الأوسط" بأن محكمة باكستانية حكمت أمس غيابيًا بالإعدام على الرئيس الأسبق برويز مشرّف بعد إدانته بـ«الخيانة العظمى»، وسارع الجيش الباكستاني إلى إدانة الحكم، وقال في بيان إنه يشعر «بألم وحزن» بسبب القرار. وجاء في البيان أنّ برويز «قائد الجيش السابق ورئيس لجنة الأركان المشتركة ورئيس باكستان الذي خدم البلاد لأكثر من 40 عامًا وخاض حروبًا من أجل الدفاع عن البلاد لا يمكن أن يكون خائنًا»، مضيفًا: «يبدو أنه تم تجاهل» إجراءات قانونية.



وبحسب "سبق"، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة قريبة من جزيرة أوكيناوا في اليابان، صباح اليوم الأربعاء. وأفاد مركز الأرصاد الجوية اليابانية، بأن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلو مترًا تحت سطح الأرض. ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية على الفور.