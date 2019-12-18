سحر نصر تبحث مع مبادلة الإماراتية الاستثمار في مجالات جديدة

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من شركة مبادلة الإماراتية برئاسة الشيخ منصور ال حامد، الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة مبادلة للبترول.



وبحث الاجتماع، زيادة استثمارات الشركة فى مصر والتى تركز حاليا على شراكة مع شركة ايني الايطالية باستثمارات فى منطقة امتياز شروق البحرية التى يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط وذلك من خلال دخول الشركة فى قطاعات جديدة، حيث أشارت الوزيرة، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، مشيدة بقصص النجاح التى تحققها الشركات الإماراتية في مصر، مؤكدة حرصها على زيادة الاستثمارات الإماراتية والتى وصلت إلى 7.2 مليار دولار فى ظل وجود 1165 شركة فى مجالات مختلفة منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.



وأشاد الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة مبادلة للبترول، بمناخ الاستثمار في مصر، والحوافز والتسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين، مؤكدا أن هناك توجيه مباشر من القيادة السياسية بالإمارات بالاستثمار في مصر والتعرف على الفرص المتاحة ليس فقط في قطاع البترول والغاز والاستكشافات ولكن في كافة المجالات خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والبناء والتشييد.



وأوضح أن شركة مبادلة هي شركة اماراتية تمتلكها حكومة أبو ظبي،؜ وتعمل في العديد من القطاعات التي تضمن الاستثمارات المالية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعادن والتعدين والعقارات والبنية الأساسية والتكرير والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، وبلغت قيمة اصولها نحو 299 مليار دولار، ولدي الشركة العديد من الشركات التابعة التي تتوزع في أكثر من 50 دولة.



وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، وفد الشركة لزيارة مركز خدمات المستثمرين، والذى يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين، اضافة إلى خريطة مصر الاستثمارية، التي تضم 3000 فرصة استثمارية.



وأشاد أعضاء وفد شركة مبادرة الاماراتية، بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، وإجراءات التأسيس السريعة والميسرة، والتي تساهم في التسهيل على المستثمرين، وأكدوا أن يعملون على تنوع استثمارتهم في مصر، في ظل الإنجازات الاقتصادية التي تحققها مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.