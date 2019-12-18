الغرف التجارية: مصر أجرت ثورية تشريعية وإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال

قال إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن انعقاد منتدى الأعمال المصري الإيطالي يأتي استكمالا والتزمنا بأن ندعم سويا، ليس تعاوننا الثنائى المتنامى فحسب، وانما التعاون الثلاثى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى لنا جميعا من خلال تكامل مميزاتنا النسبية المتعددة، لنتج ونصنع محليا، ونغزوا سويا الاسواق الاقليمية، فننمى صادراتنا السلعية والخدمية سويا فى نفس الوقت، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.





وأضاف "العربى"، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الإيطالي: أن تلك المناطق التى تتجاوز 2,7 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص، متضمنة الاتحاد الاوروبى والوطن العربى وامريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية، واخيرا القارة الافريقية باكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التى اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اسابيع قليلة، وسترتفع الى 2,9 مليار مستهلك مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية





ولفت إلى أن مصر قد سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثى. فقد قمنا باصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية واجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال، كما وفرنا عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد ان نفذنا برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.





وتابع:وكل ذلك مدعوما باليات النقل متعدد الوسائط، لنربط مصر بالعالم من خلال مؤانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية، وكبارى عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفائة للاسواق العالمية، اعيا الشركات المصرية لاستخدام الموانئ الايطالية ومناطقها اللوجيستية كمركز لدخول اسواق الاتحاد الاوروبى بسرعة ويسر.





وتابع: "وقمنا بالتعاون الثلاثى فى افريقيا، فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائنا من مختلف دول العالم لننمى صادراتنا سويا، واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا باكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى افريقيا، حيث قامت عشر شركات مصرية فقط باستثمار عشرة مليار دولار وحدها، واليوم نرى مصر تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية وتحويلات العاملين بالخارج، ونموا فى صادراتنا، والمتواكبة مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة".



