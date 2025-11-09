حمادة صدقي: الجمهور اطمن على أداء المدرب الفني الجديد

علّق كابتن حمادة صدقي، نجم النادي الأهلي السابق، على تتويج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2025، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية للبطولة التي أُقيمت بدولة الإمارات، قائلًا: “ بطولة جيدة حصدها الاهلي خاصة أن الاهلي مر في الدوري بالنتائج السلبية والجمهور كان قلقاً وكان يحتاج للائطمتان على الصفقات التي أبرمها الاهلي مثل زيزو وترزيجيه بالاضافةل لمدير الفني الجديد”.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلًا:" الجمهور اطمئن على أداء المدرب الفني الجديد وصفقات النادي الاهلي.

وأوضح أن الحالة الفنية للنادي الأهلي أفضل بكثير من نادي الزمالك بفضل الصفقات الجديدة وحالة الاستقرار الفني وكان الأفضل في معظم أوقات المباراة قائلاً : "هناك شيء يقال في الملعب مع تغير تكتيك الأهلي في الشوط الأول والثاني هناك فكر.

وفاز الأهلي على الزمالك 2-0 بهدفي أشرف بن شرقي ومروان عطية، ليحقق لقب السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه، ويعزز موقعه كأكثر الاندية تتويجا بالبطولة.