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مرأة

لا يفوتك تناولها .. أكثر 6 فواكه مفيدة لصحة الإنسان

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:58 م
لا تفوت معرفتها ..
لا تفوت معرفتها .. أكثر 6 فواكهة صحة للجسم
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رضوى حسام
تناول الفاكهة على أساس منتظم يمكن أن يعزز صحة الجسم، إلا أن بعضها يوفر فوائد صحية فريدة من نوعها، سيكون من الضروري وجود تلك الانواع من الفاكهة في نظامك الغذائي للإستفادة من فوائدها الصحية، كشف موقع " health line " عن مجموعة فواكهة أكثر صحة من غيرها لتشمل :

- يعتبر الأناناس من أكثر الفواكهة المحاربة للسرطان بسبب ما يحتويه من عناصر غذائية هامة وفيتامينات ومضادات أكسدة تعمل على محاربة الخلايا السرطانية .

- الأفوكادو غني بالدهون الصحية والبوتاسيوم ، وكلاهما معروف جيدًا لدوره في تعزيز صحة القلب.

- فاكهة التفاح مغذية للغاية، وقد تقلل العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف من خطر الإصابة بالأمراض وتحسن عملية الهضم.

- الرمان له فوائد صحية واسعة النطاق، فهو مرتفع بشكل لا يصدق في مضادات الأكسدة وغيرها من المركبات النباتية التي يمكن أن تساعد في الحد من الالتهابات ومنع الأمراض.

- تحتوي المانجو هلى الألياف القابلة للذوبان، و تحتوي أيضًا على مركبات نباتية لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

- الفراولة غنية بالعديد من المواد الغذائية ومضادات الأكسدة، تناولها قد يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر بعض أمراض القلب و الوقاية من السرطان.
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