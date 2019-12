أبرزها الحظر.. أفضل 5 مميزات خصوصية على WhatsApp لهواتف أندرويد وآيفون

يعد واتساب WhatsApp، من تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية، بقاعدة مستخدمين كبيرة مع أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا في الهند، وعلى الرغم من أن واتساب يقدم مجموعة متنوعة من الميزات، إلا أنه لا يزال يمثل واحدًا من الأسهل والأكثر كفاءة في الاستخدام.



وبصرف النظر عن طرح مجموعة من الميزات لتحسين المظهر والكفاءة مؤخرا، إلا أن الخدمة المملوكة لشركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، قدمت بعض الميزات للحفاظ على خصوصية مستخدميها، إليك أبرز خمسة إعدادات خصوصية لمستخدمي هواتف أندرويد وiOS، وكيفية تشغيلها وفقا لما ذكرته صحيفة "hindustan times" الهندية.



1.اختر من يمكنه إضافتك إلى مجموعات واتساب:

تتيح ميزة خصوصية مجموعات واتساب لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون، تحديد من يمكنه ومن لا يمكنه أن يضيفك إلى الدردشات الجماعية بواتساب، من خلال إعداد الدعوة الجديد، سيكون لدى المستخدمين ثلاثة خيارات لمنح حق الوصول وهي:"الكل Everyone" و "جهات الاتصال الخاصة بي My contacts" و "لا أحد Nobody".



2. تمكين إعداد القفل البيومتري:

تضيف هذه الميزة طبقة إضافية من الأمان لمستخدمي واتساب، وستضمن عدم تمكن أي شخص آخر غير مستخدم التطبيق من قراءة الرسائل، حيث تسمح الميزة تشغيل قفل بصمة الإصبع من خلال معرف بصمة الإصبع خاص بمستخدمي هواتف أندرويد، في حين أن Touch ID و Face ID خاصان بمستخدمي هواتف آيفون، ولتمكين هذه الميزة سيتعين على المستخدم اتباع هذه الخطوات التالية:



- لهواتف أندرويد: افتح تطبيق واتساب "WhatsApp"، ثم اذهب للاعدادات "settings"، انقر على خيار الحساب "Account"، ثم الخصوصية "Privacy"، وفي النهاية قم بتمكين الزر بجوار الخيار قفل بصمات الأصابع "Fingerprint lock".



- لهواتف آيفون: افتح تطبيق واتساب "WhatsApp"، ثم اذهب للاعدادات "settings"، اضغط على خيار الحساب "Account"، ثم الخصوصية "Privacy"، ثم قفل الشاشة "Screen Lock"، وفي النهاية قم بتمكين الزر بجوار الخيار معرف اللمس أو معرف الوجه "Touch ID or Face ID".



- اختر من لا يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي وحالتك الخاصة:

يمكن للمستخدمين اختيار من يمكنه أو لا يمكنه رؤية صورة ملفه الشخصي وحالته وقصة حالته، إذا كان المستخدم لا يريد أن تكون صورة الملف الشخصي عامة للجميع، ويريد فقط أن تكون متاحة لعدد محدود من الأشخاص، فيمكنه أن يختار من بينها ثلاثة خيارات هي الجميع "Everyone"، وجهات الاتصال الخاصة بي "My Contacts"، ولا أحد "Nobody"، و ينطبق نفس الشيء على الحالة.



- تقرير أو حظر المستخدمين:

إذا كان المستخدم لا يريد تلقي الرسائل أو المكالمات عبر واتساب من شخص محدد، فيمكنه وضعه على قائمة الحظر الخاصة بالتطبيق أو الإبلاغ عنه، وإذا لم يتم حفظ اسم جهة الاتصال للمستخدم المذكور في جهات الاتصال الخاصة بالهاتف، فسيظهر خيار الحظر في نافذة الدردشة نفسها، أما في حالة حفظ رقم المستخدم يجب على مستخدمي اتباع الخطوات التالية:



- لمستخدمي أندرويد: افتح تطبيق واتساب "WhatsApp"، اختر اسم المستخدم الذي يجب حظره، في نافذة الدردشة انقر على الثلاث نقاط الرأسية في الزاوية اليمنى العليا، انقر فوق "المزيد More" ، واختر "حظر block" من القائمة المنسدلة.



- لمستخدمي آيفون: افتح تطبيق واتساب "WhatsApp"، اختر اسم المستخدم الذي يجب حظره، اضغط على الشريط العلوي، الخيار قبل الأخير هو "الحظر block".



- تعطيل ميزة قراءة الرسالة:

في حين أن ميزة واتساب المتاحة عند قراءة الرسائل تعد ميزة مفيدة بالنسبة للبعض، إلا أنها ميزة مزعجة للبعض الأخر فهي بالتأكيد ليست أفضل فكرة للأشخاص الذين لا يريدون السماح للمرسل بمعرفة ما إذا كان المستقبل قد شاهد الرسالة أم لا، ولتعطيل ميزة قراءة الرسائل (علامة القراءة الزرقاء)، كل ما عليك فعله اتباع الخطوات التالية:



افتح تطبيق واتساب "WhatsApp"، ثم اذهب للاعدادات "settings"، انقر على خيار الحساب "Account"، ثم الخصوصية "Privacy"، قم بإيقاف تشغيل الزر بجوار الخيار مؤشرات قراءة الرسائل read receipts.