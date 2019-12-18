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رياضة

3 إيجابيات يفقدها الأهلي بغياب رمضان صبحي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:26 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الإسماعيلي مساء غد بإستاد المكس ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وأعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة الفريق التي سيخوض بها المباراة وشهدت غياب كل من رمضان صبحي وعمرو السوليه وأحمد فتحي ومحمد محمود وحمدي وفتحي للإصابة وعاد علي معلول ومحمود متولي بعد شفائهما.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وحسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.

وتغيب رمضان صبحي لمدة 6 أسابيع بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مران ابناء الرداء الأحمر.

وكشفت مصادر من داخل الجهاز الفني أن غياب رمضان صبحي سوف يؤدي إلي 3 سلبيات في فريق الكرة أولها تغيير في مركز جونيور اجايي كما حدث في مواجهة الحرس بالدفع به كجناح أيسر ووليد ازارو مهاجمًا.

وقالت المصادر ان السلبية الثانية هي الروح التي يبثها اللاعب في زملائه رغم صغر سنه كما حدث في مباراة حرس الحدود الأخيرة ، والسلبية الثالثة هي فقدان محور مهم ومركزي في الجبهة اليسري يجيد الإختراق والوصول لمرمي المنافس بسهولة وصناعة فرص لزملائه بمعدل 4 تمريرات مؤثرة في كل مباراة.
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