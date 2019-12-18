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رياضة

سموحة يعترض على قرار اتحاد الكرة وقف إبراهيم حسن | تفاصيل

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:11 م
إبراهيم حسن مدير
إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة
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حسام الحارتي
أرسل نادي سموحة برئاسة فرج عامر، تظلما، للاتحاد المصري لكرة القدم؛ اعتراضا على قرار لجنة العقوبات بوقف إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول، وتغريمه 50 الف جنيه.

وأكد مسؤولو نادي سموحة، في الخطاب المرسل، ان قرار الحكم ليس صحيحا، خاصة في ظل وجود سوء تفاهم أدى إلى تطور الأمور بين الطرفين .

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة 6 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه؛ لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان، التي أقيمت الأحد 15 ديسمبر، ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفقا لما جاء في تقرير مراقب وحكم المباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف حسن مصطفى مدرب فريق سموحه 8 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق مصطفى أمين محمد المشرف العام على فريق أسوان خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

وشملت القرارات، تقرر تغريم نادي سموحة 50 ألف جنيه لما بدر من إبراهيم حسن مدير الكرة من سلوك غير رياضي وترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفي بعد المباراة المشار إليها حسبما ثبت بتقرير مراقب المباراة.
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