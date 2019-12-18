مشادة بين كلوب ومدرب مونتيري في منافسة مونديال الأندية.. وقرارين للحكم ضدهما

نشبت مشادة كلامية بين أنطونيو محمد المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي، ويورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد خليفة الدولي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة في قطر.





وتلقى أنطونيو محمد، المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي، بطاقة صفراء في الدقيقة 77 من المباراة.





ومنح حكم المباراة بطاقة صفراء أيضًا ليورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بعد مشادة بين الثنائي.





وانتهى اللقاء بفوز ليفربول 2-1، حيث سجل الريدز الهدف الأول من هجمة منظمة وصلت خلالها الكرة إلى محمد صلاح على حدود المنطقة، ليمررها رائعة إلى نابي كيتا المتقدم؛ ليسدد في الزاوية اليمنى لتسكن الشباك.





وأحرز مونتيري هدف التعادل بعد تمريرة فى قلب منطقة جزاء ليفربول تلقاها دورلان بابون بتسديدة قوية تصدى لها أليسون وارتدت امام فونيس موري الذي تابعها بتسديدة فى المرمى.





وجاء هدف الفوز القاتل لصالح ليفربول في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عبر البديل روبيرتو فيرمينو بعد تمريرة أرضية من الجانب الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فيرمينو بتسديدة من على القائم الأول لتمر الكرة بجانب حارس المرمى داخل الشباك.





وبهذا الفوز، ضرب ليفربول الإنجليزي، موعدًا في نهائي كأس العالم للأندية، مع فلامينجو البرازيلي، يوم السبت المقبل.



