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أخبار العالم

بقيادة إلهان عمر | نواب بالكونجرس يطالبون بالتحقيق في استخدام تركيا للفسفور الأبيض ضد الأكراد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:24 م
صدى البلد
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شريف سيد
تقدم 4 نواب بالكونجرس الأمريكي بطلب إلى المجلس، من أجل إجراء تحقيق عاجل في استخدام القوات التركية للفسفور الأبيض ضد الأكراد شمال سوريا.

وقال النواب، وعلى رأسهم النائبة إلهان عمر، إن تركيا متهمة باستخدام الفسفور الأبيض ضد الأكراد، وهو ما يستدعي إجراء تحقيق عاجل في الأمر.

وطالب الطلب المقدم لـالكونجرس الأمريكي بإستدعاء المبعوث الأمريكي لدى سوريا جيمس جيفري إلى الكونجرس لسؤاله عن هذه الجرائم.

وناشد أعضاء الكونجرس الخارجية الأمريكية بضرورة التحرك لإصدار قرار من مجلس الأمن لطلب تحقيق من محكمة الجنائية الدولية بشأن هذه الاتهامات.

وتستمر القوات التركية في عملياتها غير الإنسانية على الشمال السوري، ضد القوات والشعب الكردي المرتكز في هذه المنطقة، وسط حالة من الرفض الدولي لهذه العملية العسكرية.

بقيادة إلهان عمر | نواب بالكونجرس يطالبون بالتحقيق في استخدام تركيا للفسفور الأبيض ضد الأكراد
بقيادة إلهان عمر | نواب بالكونجرس يطالبون بالتحقيق في استخدام تركيا للفسفور الأبيض ضد الأكراد
بقيادة إلهان عمر | نواب بالكونجرس يطالبون بالتحقيق في استخدام تركيا للفسفور الأبيض ضد الأكراد
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