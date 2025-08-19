استغرق عامين في التحضير .. المراجع التاريخي لفيلم درويش يكشف كواليس العمل

أكد بشري عبدالمؤمن، المراجع التاريخي لفيلم "درويش"، أن العمل يمثل تجربة جديدة للنجم عمرو يوسف الذي يسعى خلال الفترة الأخيرة لتقديم السينما بشكل أعمق ومختلف، مشيراً إلى أن الفيلم بدأ التحضير له منذ أكثر من عامين قبل أن يطرح أخيراً في موسم صيف 2025.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أحداث الفيلم تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، وهي فترة مليئة بالقصص والتفاصيل التاريخية المرتبطة بوجود الاحتلال الإنجليزي في مصر، لافتاً إلى أن مهمته الأساسية كمراجع تاريخي تتمثل في التدقيق والتأكد من صحة ما يرد في العمل من وقائع وأحداث ومصطلحات.

وذكر أن المراجع التاريخي عمله يبدأ منذ مرحلة السيناريو، حيث يراجع النصوص ليتأكد من توافقها مع الحقبة الزمنية، مؤكداً أن بعض الكتاب قد يستخدمون ألفاظاً أو مصطلحات لم تكن موجودة في تلك الفترات، مثل كلمة "كورنيش النيل" التي لم تظهر في العشرينيات.

وأوضح أن الصحف القديمة تعد أهم المصادر لكشف تفاصيل الحياة اليومية في تلك الفترات، بداية من نوع السجائر والعطور المستخدمة وحتى شكل كبائن الهواتف، مشيرًا إلى أنه يستعين أيضاً بوثائق رسمية مثل سجلات دار الكتب أو مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى الأفلام القديمة التي تكشف تفاصيل المشهد التاريخي بدقة.