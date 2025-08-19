السنن القبلية والبعدية التي أوصى بها النبي .. تعرف عليها

قالت الدكتورة دينا أبو الخير إن من أعظم الأعمال التي يمكن للمسلم أن يلتزم بها في يومه دون مشقة هي السنن القبلية والبعدية للصلوات، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من واظب على 12 ركعة في اليوم بأن يبنى له بيت في الجنة.

وأضافت خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن ركعتي الفجر القبلية وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما "خير من الدنيا وما فيها"، مؤكدة أن صلاة الظهر لها أربع ركعات قبلية وركعتان بعدية، بينما المغرب والعشاء لكل منهما ركعتان بعد الصلاة، في حين أن العصر ليس له سنة مؤكدة.

وأوضحت أن المداومة على هذه الركعات تجعل المسلم يحصد ثوابًا عظيمًا دون أن يشعر بمشقة تذكر.

وأكدت أن من الأعمال العظيمة أيضًا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأذكار قبل النوم، التي أوصى بها السيدة فاطمة رضي الله عنها وزوجها الإمام علي رضي الله عنه.

وقالت: "النبي أوصاهما أن يقولا عند النوم: 34 مرة الله أكبر، و33 مرة سبحان الله، و33 مرة الحمد لله"، موضحة أن هذه الأذكار خير من وجود خادم.

