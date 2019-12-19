خطوة روسية قاسية بحق إسرائيل | رحلت 8 محتلين

في خطوة قاسية بحق الاحتلال، قامت روسيا بمنع 8 محتلين إسرائيليين من الدخول إلى أراضيها، ورحلتهم من مطار شيريميتيفو في العاصمة الروسية موسكو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية وروسية.





وقال سكرتير القسم السياسي للسفارة الإسرائيلية لدى موسكو، "يوزيف زيلبيرمان"، "تم اليوم توقيف 46 شخصا في مطار دوموديدوفو، وجرى احتجاز 8 أشخاص آخرين في مطار شيريميتيفو".





وأضاف "زيلبيرمان"، أن "هؤلاء الأشخاص الـ 8 تمت إعادتهم إلى إسرائيل"، مبينًا أن سبب توقيف المواطنين الإسرائيليين، يتمثل بوجود مشاكل في تأشيرات دخولهم.





وذكر في هذا السياق، "حسبما فهمنا، المشكلة كانت متعلقة بتأشيرات الدخول.. هذا القرار اتخذته السلطات الروسية.. وهي قررت توقيفهم وترحيلهم بعد ذلك".



