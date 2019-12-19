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إحنا بناكل غلط.. هاني الناظر: الحلويات تصيب الإنسان بالسكر والسمنة المفرطة ..فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:04 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاني حسين
قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن الحلويات تعرض الإنسان للإصابة بالسكر والسمنة المفرطة.

وأضاف هاني الناظر، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن التركيبات الغذائية في وجباتنا غير صحية، موضحًا "إحنا بناكل غلط ولا نتناول كافة المكونات الغذائية التي يحتاجها الجسم".

وتابع هاني الناظر، "يجب منع تناول الطعام من المغرب حتى الفجر ولكن معظمنا يتناول الطعام في الساعات المتأخرة من الليل، وهذا أمر غير صحي على الإطلاق".

وأوضح هاني الناظر، "تعودنا باستمرار على تخزين الطعام في المنزل بكثرة، ووجود السلع في المنزل بكثرة وعدم استخدامها يؤدي إلى فسادها".

ولفت هاني الناظر، إلى أهمية "توعية الإنسان بـ عادات غذائية معينة، وممارسة الرياضة تجنبه التعرض للإصابة بالعديد من الأمراض"، مرددًا "العقل السليم في الجسم السليم".
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