العراق.. لماذا فشل البرلمان في التصويت على قانون الانتخابات؟

بعد انتظار دام أكثر من شهرين، ترقب الشعب العراقي تصويت مجلس النواب، على قانون الانتخابات الجديد في الوقت الذي يجري فيه الرئيس برهم صالح مباحثاتٍ سياسية مكثّفة مع القوى السياسية من أجل الخروج من أزمة مرشح الحكومة المقبلة.





أمس الأربعاء، فشل مجلس النواب في تمرير القانون واعتبار محافظة ذي قار منكوبة، والتصويت على قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.





وبدأ النواب الجلسة بالتصويت على 14 مادة من قانون الانتخابات قبل أن تشهد تأجيل التصويت على المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة المتعلقتين بتصويت مزدوجي الجنسية، الأمر الذي أدى إلى انسحاب كتل سياسية منها سائرون، إضافة إلى انسحاب كتل كردية ما أفقد الجلسة نصابها.





وعاد البرلمان لعقد جلسته قبل أن تنسحب كتل أخرى وتؤجل الجلسة للمرة الثانية إلى يوم الاثنين.





ويستمر المتظاهرون العراقيون بالاعتصام في ساحة التحرير، رفضًا لمرشح رئاسة الحكومة محمد السوداني، وللمطالبة برئيس يلبي ما وصفوه احتياجات الثورة التي بدأوها منذ أكثر من شهرين.



