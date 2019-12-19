وزير الخارجية الهندي يزور كندا الخميس

أعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين، أن نظيره الهندي سوبرامانيام جيشنكار، سيزور كندا اليوم الخميس وغدا الجمعة.



وأوضحت الخارجية الكندية، في بيان، أن الزيارة تمثل فرصة لمناقشة الأولويات المشتركة، بما في ذلك النظام الدولي القائم على القواعد والسلام والأمن وحقوق الإنسان وتغير المناخ والتجارة والاستثمار.



يذكر أن وزير الخارجية الهندي سيصل كندا قادما من الولايات المتحدة، حيث أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو.