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أخبار العالم

الصين: الحل السياسي هو السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة السورية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:16 ص
الصين
الصين
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أ ش أ
قال المبعوث الصيني الخاص لسوريا شيه شياو يان، إن الحل السياسي هو السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة السورية، ويتعين على جميع الأطراف توحيد جهودها من أجل هذا الهدف.
وأضاف يان – في مؤتمر صحفي بمقر السفارة الصينية لدى موسكو وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم - "يتعين احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا والتمسك بكل ذلك. كما يتعين أن يكون مستقبل سوريا في أيدي الشعب السوري. يجب أن يقرروا مستقبلهم بشكل مستقل".
وتابع يان أن عملية التسوية السياسية تكتسب زخما، ولكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في شمال سوريا ولا يزال خطر الإرهاب قائما، مشيرا إلى أنه يرى عودة تدريجية للاجئين إلى ديارهم وكذلك عودة قضية إعادة الإعمار إلى الأجندة، الأمر الذي يحتاج إلى اهتمام فوري من جانب المجتمع الدولي.
ولفت يان إلى أنه منذ اندلاع الأزمة السورية، تشاورت وتعاونت الصين وروسيا بشكل وثيق للغاية، وبذلتا جهودا كبيرة من أجل التسوية السياسية، منوها إلى أنه يزور موسكو للمرة الثانية خلال عام لمواصلة الاتصالات والمشاورات والتنسيق مع الجانب الروسي.
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