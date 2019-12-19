معرض بجامعة مصر احتفالا بمرور 40 عاما على إنشاء المركز الدولي للأمم المتحدة

نظمت إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا معرضا للصور الفوتوغرافية، بمناسبة مرور 40 عامًا على إنشاء المركز الدولي للأمم المتحدة المقام فى العاصمة النمساوية فيينا، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة.



وصرحت الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجس أمناء الجامعة ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بأن المعرض أقيم فى حديقة الجامعة وافتتحه الدكتور جيورج اوبرريتر نائب سفير النمسا بالقاهرة والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.



يأتى المعرض في إطار دعم التعاون الثقافي والعلمي بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسفارة النمسا بالقاهرة.



ويتضمن المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية التى تجسد تاريخ المركز الدولي للأمم المتحدة بفيينا ومن المنتظر أن يستمر لمدة 10 أيام وذلك لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتعرف على أهم لوحاته وأنشطته الدولية.