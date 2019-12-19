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رياضة

أول تعليق من مينامينو بعد انضمامه رسميا إلى ليفربول

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:13 ص
تاكومي مينامينو
تاكومي مينامينو
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محمد السعيد
علق الياباني تاكومي مينامينو لاعب فريق سالزبورج النمساوي، على انضمامه رسميا إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان ليفربول، أعلن تعاقده رسميا مع مينامينو، بعقد يمتد حتى  عام 2024، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وقال مينامينو في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي عقب التوقيع:" اللعب لـ ليفربول كان حلمي، لا أصدق أنه أصبح حقيقة".

وأضاف لاعب ليفربول الجديد :"لم أتوقع إطلاقا انضمامي إلى ليفربول، أنا سعيد حقا بالتوقيع للريدز".

واختتم"الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم، واللعب فيه كان أحد أهدافي، توقعت أنني سأكون يوما قادرا على اللعب في البريميرليج".

ويقدم مينامينو مستوى رائعا مع سالزبورج هذا الموسم، حيث شارك مع الفريق في 22 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 11 أخرى.
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