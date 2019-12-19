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أخبار البلد

تحيا مصر: قوافل نور حياة تجرى الكشف الطبي على 8 آلاف مواطن خلال يومين

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
تواصل القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة، إجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 16 محافظة هي السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ والإسكندرية.

وتستقبل قوافل نور حياة على مدار يومي الخميس والجمعة ٨ آلاف مواطن على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في السويس وبنى سويف و٦ أكتوبر والمنصورة والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية لإجراء عمليات المياه البيضاء.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر والهيئة القبطية الأنجلية وجمعية حواء وجمعية تحسين المرأة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى على مليوني مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، خلال 3 سنوات فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي.

وأوضح عبد الفتاح أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل جميع الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.
تحيا مصر: قوافل نور حياة تجرى الكشف الطبي على 8 آلاف مواطن خلال يومين
تحيا مصر: قوافل نور حياة تجرى الكشف الطبي على 8 آلاف مواطن خلال يومين
تحيا مصر: قوافل نور حياة تجرى الكشف الطبي على 8 آلاف مواطن خلال يومين
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