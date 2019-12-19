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توك شو

مراسم حلف اليمين للرئيس الجزائرى الجديد.. شاهد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:16 ص
الرئيس الجزائرى الجديد
الرئيس الجزائرى الجديد عبد المجيد تبون .
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شيرين عادل
عرضت فضائية إكسترا نيوز لقطات حية عن مراسم حلف اليمين للرئيس الجزائرى الجديد عبد المجيد تبون.

يذكر أن المجلس الدستوري الجزائري أعلن رسميا عن فوز عبد المجيد تبون برئاسة البلاد.

وأوضح رئيس المجلس الدستوري، أنه بعد الدراسة والتحقيق في المحاضر ونظرا لعدم تلقي أي طعن من قبل المترشحين، وعقب الإعلان الرسمي للنتائج بفوز عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها بنسبة 58.13% في الانتخابات الرئاسية، ووفقا للمادة 89 م الدستور سيباشر مهامه بعد أدائه اليمين الدستورية.

كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أعلنت الجمعة الماضي، فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.13%.



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