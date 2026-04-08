الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

التضامن تحصد المركز الثالث خلال مارس في الاستجابة لشكاوي واستغاثات المواطنين

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

 تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي  خلال مارس مع ( 9173 ) شكوى وطلب واستغاثة وردت من خلال منظومة الشكاوي برئاسة مجلس الوزراء؛ حيث تمت الاستجابة وإزالة أسباب 90% من إجمالي الشكاوي الواردة للوزارة وقطاعاتها المختلفة.

وتركزت أغلب الاستجابات في إصدار وإعادة تفعيل ( 2727) بطاقة تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط ( تكافل وكرامة)، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة المعيشية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل للتخفيف عن كاهلم؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات وتسجيل تلك الأسر وإدراجهم ضمن المستفيدين من برامج  الحماية الاجتماعية.

ولم تتجاهل الوزارة المتضررين من عدم القبول ببرامج الحماية الاجتماعية؛ حيث أوجدت مسارات متعددة تضمن النزاهة والشفافية في إعادة بحث مدى إستحقاقهم؛ حيث تم توجيه (1604) مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج مرفقًا بتظلمهم المستندات المؤيدة، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات إصدار عدد (311) بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوي واستغاثات للمنظومة وتوجيه عدد ( 908) مواطنًا آخرين لتقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة، كما تم صرف عدد (296) مساعدة مالية لموطنين وردت شكواهم للمنظومة أو تم رصدها؛ حيث تبين بفحصها تعرض أصحابها  لظروف معيشية طارئة أو إستثنائية.*

وفي إطار اهتمام الوزارة المتزايد بمد شبكات الأمان والحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص بلا مأوى والمرأة المعنفة والأطفال المشردين نتيجة تعرضهم للعنف الأسري؛ فقد تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالمحافظات من بحث ودراسة عدد (1152 ) شكوى بشأن الأشخاص بلا مأوى، حيث تم إنقاذ عدد (12) مواطنا بلا مأوى وإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة، وتقديم تدخلات طبية لعدد (23) مواطنا بلا مأوى أخرين تمهيدًا إيداعهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في حين تمكن الفريق من إجراء الدمج الأسري لعدد (11) طفلا وسيدة بلا مأوى سبق وأن تعرضوا لترك منازلهم نتيجة الخلافات والتفكك الأسري؛  في حين تمكن الفريق من صرف مساعدات مالية وعينية لعدد (14) مواطنا؛ إضافة إلى تقديم وجبات وأغطية لعدد( 380) مواطنا بلا مأوى أثناء موجات الطقس البارد التي تعرضت لها البلاد خلال شهر مارس؛ وبالمقابل حقق فريق التدخل السريع ما يزيد عن عدد (21) زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور المسنين بهدف التأكد من مدى صلاحيتها للإقامة وجاهزيتها واستعداد الجهاز الوظيفي من القيام بواجباته.

في سياق متصل تمكنت الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الإجتماعي من تقديم الدعم اللازم  لعدد (136) مواطنا من "ذوي الإعاقة" ممن تقدموا بشكواهم للمنظومة أو تم رصدها؛ حيث تمثلت أبرز الاستجابات في التنسيق بشأن توفير  وتسليم عدد  ( 63)كراسياً تنوعت بحسب مواصفاتها ما بين متحركاً وكهربائياً وذات أبعاد قياسية CP؛ في حين تم الاستجابة وتوفير وتسليم عدد (7) سماعة طبية ومستلزماتها؛ إضافة إلى الاستجابة وتوفير عدد (14) طرفا صناعيا لمواطنين آخرين.

