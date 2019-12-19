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أخبار العالم

كتلة المستقبل تبلغ عون بعدم تسمية مرشح لرئاسة للحكومة اللبنانية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
ميشال عون وسعد الحريري
ميشال عون وسعد الحريري
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن كتلة المستقبل بزعامة رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية سعد الحريري أبلغت الرئيس اللبناني ميشيل عون بأنها لن تسمي مرشحًا لمنصب رئيس الحكومة.

وأعلن سعد الحريري، أمس، عدم تشكيله الحكومة اللبنانية الجديدة، ردا على الشائعات المنتشرة حول هذا الأمر.

وقال الحريري في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "منذ ان تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهدا للوصول الى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت انها الوحيدة القادرة على معالجة الازمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

وأضاف: "ولما تبين لي انه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة".

وتابع: "إنني متوجه غدًا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الاساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت. وقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية".
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