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توك شو

مريم عبد الستار: عزف القانون سهل مقارنة بـ الكمان..فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:54 م
مريم عبد الستار،عازفة
مريم عبد الستار،عازفة على آلة القانون
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ريهام فيكتور
قال مريم عبد الستار،عازفة على آلة القانون:إن عمرها 20 سنة بدأت عزم القانون العام الماضى، وأكدت أنها تحب ممارسة العزف على آلة القانون من أعمامها.

وأضاف مريم عبد الستار،إنها تدرس فى معهد الموسيقى العربية وتخصصت في عزف آلة القانون، وأوضحت أنها عشقت العزف على آلة القانون لأنها من عائلة فنية.

وأشارت إلى أن آلة القانون من أكثر الآلات المحببة لدى العائلة، لافتة إلى أنها اجتازت امتحانات القدرات بالمعهد على آلة القانون وكان جميع منبهرا بأداء العزف.

وأكدت أنها تعلمت عزف الأغاني والألحان المختلفة على آلة القانون، مشيرة إلى أن طريقة عزفه سهلة مقارنة بالكمان كآلات عزف وترية .

وتابعت: أن التعلم على آلة القانون لا يتعدى الثلاثة أشهر،ونوهت إلى أن بداية التعلم على آلة القانون تتطلب العزف على لونجة مقطوعة تكنيكية تكون قالب موسيقي سريع، بها مجموعة من التمارين لرفع تكنيك العزف .
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