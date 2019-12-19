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محافظات

حتى يعود إلى أمجاده.. محافظ الدقهلية يجتمع بمجلس إدارة نادي المنصورة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:50 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا مع مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي لبحث ومناقشة احتياجات النادي بحضور النائبين فوزي فتحي وأحمد الشرقاوي أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الإدارة .

وقال محافظ الدقهلية إنه لابد من العمل كفريق واحد مدرب ولاعبين وان نتفق علي مبدأ واحد وهو النجاح والتفوق والعودة للمنافسة مع الأندية الكبرى .

وأكد المحافظ علي الدعم المعنوي واللوجستي الكامل لنادي المنصورة حتي يعود إلي أمجاده السابقة ودراسة الإجراءات المالية والقانونية التي تستطيع المحافظة تقديمها للنادي.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على حضوره المباراة القادمة لفريق المنصورة لكرة القدم تدعيما وتحفيزا للاعبين والجهاز الفني ولجميع العاملين في القطاع مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجميع.

وأشار محافظ الدقهلية إلى حرصه علي حضور كافة اجتماعات مجلس إدارة النادي بمقر النادي لمناقشة المشاكل ووضع خطط مستقبلية للنهوض به لأن النادي يمثل محافظة الدقهلية ككل وليس فرد أو شخص أو مجموعة .

وطلب محافظ الدقهلية من مجلس إدارة نادي المنصورة بالبحث عن اللاعبين الموهوبين في القرى والنجوع ومراكز الشباب لرفع كفاءة النادي حتي يكون لدينا العشرات ولابد من رفع كفاءة اللاعبين من خلال التدريب المستمر واختيار تشرت جديد للنادي ليكون رمز يليق بنادي كبير كنادي المنصورة .

وأكد محافظ الدقهلية على اهتمامه ودعمه للرياضة بكل قطاعاتها وأن كرة القدم يمكن أن تمثل ثروة قومية للدول والاقاليم لو أحسنا استغلالها وتوظيفها.
حتى يعود إلى أمجاده.. محافظ الدقهلية يجتمع بمجلس إدارة نادي المنصورة
حتى يعود إلى أمجاده.. محافظ الدقهلية يجتمع بمجلس إدارة نادي المنصورة
حتى يعود إلى أمجاده.. محافظ الدقهلية يجتمع بمجلس إدارة نادي المنصورة
حتى يعود إلى أمجاده.. محافظ الدقهلية يجتمع بمجلس إدارة نادي المنصورة
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