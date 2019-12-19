ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الفراخ| مفاجأة

الكثير يأنفون من تناول أرجل الدجاج ويعتقدون انها مخصصة للتخلص منها فقط ولا يعلمون ما تحتويه من كنوز غذائية وتجميلية جعلت دول بعينها كدول شرق إسيا تعتمد عليها في غذائها ، لذلك قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية بعض الفوائد التى تحتوى عليها.



محتواها من الڤيتامينات :

– تزود الجسم بكميات كبيرة من فيتامين بـ12 الهام جدًا لصحة الخلايا العصبية.

– فيتامين بـ12 هو المسؤول الرئيسي عن تنظيم النشاط الزائد، وكذلك يوفر حمض البانتوثنيك.

– فيتامين د الهام جدًا لصحة الأطفال



فوائد أرجل الدجاج للمفاصل :

تحتوي على نسبة عالية من بروتين الكولاجين المفيد جدًا للنمو، ولتقوية صحة العظام، مما يجعل من أرجل الدجاج حلًا مثاليًّا لضعف المفاصل، ويقي كذلك من كافة المشكلات الصحية ذات العلاقة بالعظام والعضلات على رأسها مرض الروماتيزم.



وتساعد إلى حد كبير على التخلص من حالات الالتهاب المختلفة، على رأسها التهاب المفاصل وخاصة الحالات المزمنة والحادة منه، كما وتقلل من حدة الأوجاع والتشنجات المرافقة لهذه الحالة المرضيّة، وذلك بفضل احتوائها على أربعة أنواع أساسيّة من البروتينات المهمة لتقوية بُنية الجسم.



محتواها من البروتين والدهون:

– تحتوي أرجل الدجاج على العديد من السعرات الحرارية لكن بصورة معتدلة.

– عند إزالة الجلد توفر رجل الدجاجة 106 سعرات حرارية في حين أن الفخذ بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعرا حراريا.

– تحتوي على البروتين والمواد الغذائية اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد لدى الانسان، ونمو العضلات.

– توفر الدهون الموجودة في أرجل الفراخ الطاقة للإنسان، وتدعم نمط الحياة ويساعد في امتصاص الفيتامينات.



رجول الدجاج تحتوي على نسبة عالية من الكولاچين

ومن فوائد مادة الكولاجين الموجودة في أرجل الدجاج :



- تحفز انتظام الضغط في جسم الإنسان وتعمل على ارتفاعه وتنظيمه.

- تعمل على تثبيت نسبة الحديد في الجسم وارتفاعه وهي اقوى علاج لمرض الأنيميا وخاصه عند الأطفال.



محتواها من المعادن :

– توفر كميات كبيرة من السيلينيوم والفسفور، والسلينيوم.

– لها دور في تنشيط انزيم يدعم وظائف الغدة الدراقية، ويحمي الأوعية الدموية من التلف.

– تحتوي قدم الدجاجة على 18.5 ميكروجرام من السيلينيوم، و158 ميللجرام من الفوسفور، أي 34%، و23% من الكمية الموصى بها من السيلينيوم، والفسفور اليومي لجسم الإنسان.



محتواها العالي من الكولاچين يعمل على:

_تجديد خلايا البشرة

_اضفاء النعومة والمرونة على البشرة

_تأخير علامات الشيخوخة

_إفادة الشعر وإصلاح تلفه

_الحفاظ على قرنية وعدسة العين

_أظافر قوية غير مشققة او متكسرة



من الأفضل أثناء تناول أرجل الدجاج هو إزالة الجلد، والدهون قبل الطهي.



– تجنب قلي أرجل الفراخ التي تتطلب إضافة كميات كبيرة من الزيت حتى نتجنب اي سعرات حرارية زائدة.

– يُفضل تناول أرجل الدجاج المشوية مع قليل من الزعتر، والفلفل الأسود المطحون قبل التقديم، وقليل من زيت الزيتون.