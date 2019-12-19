تبدأ من 180 جنيها للأغراض السكنية.. الجيزة تحدد أسعار التصالح في مخالفات البناء بحي الدقي

حدّدت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق حي الدقي للأغراض التجارية والإدارية والسكنية، وذلك وفقًا لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.



وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لمناطق مصدق ونادى الصيد ومحى الدين أبو العز والمساحه وعبد الرحيم صبرى وجابر بن حيان وميشيل باخوم وبين السريات وتراوحت ما بين 512 كحد أدنى إلى 2000 جنيه للمتر التجاري، وما بين 260 جنية إلى 800 جنية للمتر الاداري، وما بين 180 جنيها إلى 640 جنيها للمتر السكني، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16.



كما شمل قرار محافظ الجيزة تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع بنطاق حى الدقى والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع الدقى من شارع ثروت وحتى كوبرى الدقى ومن كوبرى الدقى حتى آخره.



وكذلك شارع التحرير من الكوبرى الخشب حتى كوبرى الدقي ومن كوبرى الدقى حتى بداية كوبرى قصر النيل وشارع النيل وشارع السودان من بداية كوبرى فيصل حتى الكوبرى الخشب ومن الكوبرى الخشب حتى نهاية مصدق مع السودان وشارع أحمد الزيات وشارع السكرى وميدان المساحة حيث تتراوح ما بين 1200 إلى 2000 جنيه للمتر التجاري وما بين 320 جنيها إلى 1920 جنيها للتصالح الإداري وما بين 260 جنيها إلى 1600 جنيه للمتر السكني.