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اقتصاد

الذهب العالمى يرتفع في ظل ضبابية سياسية بفعل مساءلة ترامب

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
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رويترز
ارتفعت أسعار الذهب العالمى اليوم الخميس، بعد أن صوت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار مخاوف بشأن ضبابية سياسية في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1476.69 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1480.70 دولار للأوقية.

ويدعم المناخ الحذر المعدن الأصفر، الذي عادة ما يُعتبر بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وعلى الرغم من أن رد الفعل على المساءلة كان فاترا، نزلت الأسهم الآسيوية من أعلى مستوى في عام ونصف العام، بينما تراجع الدولار الأمريكي قليلا مقابل سلة عملات، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ومما كبح تحقيق الذهب لمكاسب أخرى أن نشرت وزارة المالية الصينية قائمة جديدة لست منتجات من الولايات المتحدة ستُعفى من رسوم جمركية اعتبارا من 26 ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 1930.18 دولار للأوقية. وبلغ سعر المعدن المُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات أعلى ذروة على الإطلاق عند 1998.43 دولار يوم الثلاثاء.

وتقترب أسعار البلاديوم من تجاوز مستوى ألفي دولار للأوقية للمرة الأولى، في الوقت الذي يغذي فيه عجز متنامي في الإمدادات موجة صعود استثنائية.

وتراجعت الفضة 0.1 % إلى 16.99 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.4 % إلى 931.68 دولار للأوقية.
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