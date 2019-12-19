دعم بقيمة 100 ألف دولار يستهدف المواهب المصرية الواعدة.. تفاصيل

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، عن بدء التعاون والشراكة مع منصة Viu للبث الترفيهي، في خطوة جديدة تهدف إلى دعم المواهب المصرية الواعدة في صناع الأفلام القصيرة، عبر "برنامج Viu لدعم إنتاج الأفلام القصيرة"، وبموجب هذه الشراكة يتم تقديم دعم مادي تصل قيمته إلى 100 ألف دولار، إلى 3 مشاريع على الأقل.



وبهذه المناسبة أعلن "القاهرة السينمائي"، عن فتح الباب للمشاركة في البرنامج، أمام جميع صناع الأفلام المصريين، أو ذوي الأصول المصرية، الذين يملكون سجلًا إبداعيًا متفردًا من الأعمال الفنية غير الاحترافية، ويتعين على المشاركين تقديم نصوص أصلية في مراحل تطويرها الأخيرة، فضلًا عن التعاقد مع شركة إنتاج لإطلاق العمل، على أن يكون آخر موعد لاستقبال المشروعات 20 يناير المقبل.



ووفقا للمبادرة المشتركة التي تجمع بين Viu ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يجري تقييم الأعمال المتقدمة واختيار أسماء الفائزين في المسابقة خلال الربع الأول من 2020، عبر لجنة تضم عددًا من الشخصيات البارزة وخبراء القطاع السينمائي، وذلك بناءً على مجموعة محددة من المعايير والشروط.



جدير بالذكر أن الأفلام المختارة ستحمل علامة "إنتاجات Viu الأصلية"، وسوف تحظى بفرصة المشاركة في العديد من المهرجانات الدولية، قبل طرحها بشكل حصري على منصة Viu.