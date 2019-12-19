AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دعم بقيمة 100 ألف دولار يستهدف المواهب المصرية الواعدة.. تفاصيل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:28 م
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
Advertisements
محمد نبيل
كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر منصة أيام القاهرة لصناعة السينما، عن بدء التعاون والشراكة مع منصة Viu للبث الترفيهي، في خطوة جديدة تهدف إلى دعم المواهب المصرية الواعدة في صناع الأفلام القصيرة، عبر "برنامج Viu لدعم إنتاج الأفلام القصيرة"، وبموجب هذه الشراكة يتم تقديم دعم مادي تصل قيمته إلى 100 ألف دولار، إلى 3 مشاريع على الأقل.

وبهذه المناسبة أعلن "القاهرة السينمائي"، عن فتح الباب للمشاركة في البرنامج، أمام جميع صناع الأفلام المصريين، أو ذوي الأصول المصرية، الذين يملكون سجلًا إبداعيًا متفردًا من الأعمال الفنية غير الاحترافية، ويتعين على المشاركين تقديم نصوص أصلية في مراحل تطويرها الأخيرة، فضلًا عن التعاقد مع شركة إنتاج لإطلاق العمل، على أن يكون آخر موعد لاستقبال المشروعات 20 يناير المقبل.

ووفقا للمبادرة المشتركة التي تجمع بين Viu ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يجري تقييم الأعمال المتقدمة واختيار أسماء الفائزين في المسابقة خلال الربع الأول من 2020، عبر لجنة تضم عددًا من الشخصيات البارزة وخبراء القطاع السينمائي، وذلك بناءً على مجموعة محددة من المعايير والشروط.

جدير بالذكر أن الأفلام المختارة ستحمل علامة "إنتاجات Viu الأصلية"، وسوف تحظى بفرصة المشاركة في العديد من المهرجانات الدولية، قبل طرحها بشكل حصري على منصة Viu.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان القاهرة يستعرض ثلاث تجارب ناجحة في التوزيع والتسويق السينمائي

مهرجان القاهرة يستكشف قوانين الإبداع في السرد السينمائي

الجدول الكامل لأنشطة أيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائى

تأهيل أفلام مهرجان القاهرة السينمائي للمنافسة على جوائز الأوسكار

شراكة بين مهرجانى البحر الأحمر والقاهرة الدولي لدعم السينمائيين العرب

مجلة سكرين إنترناشونال تكشف عن نجوم الغد العرب بمهرجان القاهرة السينمائي.. والموهبة المغربية نسرين الراضي تتصدر القائمة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين| تفاصيل

بديل محمد صلاح.. ليفربول يتعاقد رسميًا مع جوهرة سالزبورج.. فيديو

هل يجوز الصلاة على النبي أثناء السجود| الإفتاء توضح

السيسي يتلقى دعوة من جونسون لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية

ناقد رياضي سعودي شهير يقع تحت طائلة القانون بسبب «دوري أم أحمد»

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. نصائح وتحذيرات للمواطنين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

بـ فستان قصير.. الراقصة دينا تبهر الجمهور بأنوثتها مع يسرا

تشييع جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي.. صور